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İnsan beyninin göz açıp kapayıncaya kadar sahte anı üretebildiği ortaya çıktı

Yeni bir araştırmada çıkan veriler herkesi şaşkına çevirdi. İnsan beyninin "göz açıp kapayıncaya kadar" geçen sürede sahte anı üretebildiği ortaya çıktı. Araştırma Science Alert'de yayınlandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:21
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İnsan beyni kısa sürede sahte anı üretebiliyor

İnsan beyninin göz açıp kapayıncaya kadar sahte anı üretebildiği ortaya çıktı
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Yeni bir araştırmada, insan beyninin "göz açıp kapayıncaya kadar" sahte anı üretebildiği ortaya koydu.

Science Alert sitesinin haberine göre, Amsterdam Üniversitesinden bilim insanları deneylerde, araştırmaya katılan 534 kişiye, Latin harflerinin gerçek ve aynada yansıtılmış (C ve Ɔ) şekilleri gösterdi. İnsanların yansıma harfi gerçek haliyle hatırlamaya yatkın olduğu ifade edildi.

Araştırmaya katılanlara hafızasını karıştırmak amacıyla rastgele harfler gösterildi. Sonra tüm katılımcılardan, ilk gösterilen harfi tekrar söylemeleri istendi.

İlk harfin gösterilmesinden yaklaşık yarım saniye sonra katılımcıların neredeyse yüzde 20'sinin istenen harf hakkında sahte bir anı ürettildiği, 3 saniye sonra da bu miktarın yüzde 30'a yükseldiği ifade edildi.

Yansıtılmış şekliyle gösterildiğinde, insanların "göz açıp kapayıncaya" kadar yansıtılmış harfi, gerçek bir harf olarak hatırlama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edildi.

İNSAN BEYNİ ANINDA SAHTE ANI ÜRETİYOR

Uzmanlar, insan beyninin görmeyi beklediği şeylere göre anılarını "sahte anılarla" değiştirdiğini ve katılımcıların, Latin harflerine aşina olması dolayısıyla beyinlerinin gösterilen harfleri yansıtılan halleriyle değil normal yazılmış şekillerinde görmeyi beklediklerini belirtti.

Rastgele düz ve yansıtılmış harfler gösterildikten sonra katılımcılara 1'den 4'e kadar anılarına ne kadar güvendikleri soruldu.

Katılımcılar, cevaplarına güvendiklerini belirtti. Katılımcıların cevaplarının aslında yanlış tahminler değil, "sahte anılar" olduğundan emin olundu.

Araştırmanın yazarları, "kısa süreli hafızanın her zaman az önce algılanan şeyin doğru bir temsili olmayabildiğine" ve "hafızanın aslında görmeyi beklediğimiz şey tarafından şekillendiğini" söyledi.

Araştırma, "PLOS One" dergisinde yayımlandı.

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