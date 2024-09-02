İnsan Gibi Yüzü Var! Nesli Tükenen Balık Oltaya Takıldı

Balıkçı, yakaladığı büyük balığı görünce şaşkınlık yaşasa da, zarar vermeden denize bıraktı. Sapan balığı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde "nesli azalan tür" olarak sınıflandırılmış ve avlanması yasak olan türler arasında yer alıyor.

Sapan balığı, bilimsel adıyla Rhina ancylostoma, görünümü nedeniyle halk arasında "insan yüzlü balık" olarak tanınıyor. Akdeniz’de rastlanan bu tür, kemane balığı olarak da bilinir ve dipten beslenen bir kıkırdaklı balık türüdür. Av baskısı ve yavrulama oranlarının düşük olması gibi sebeplerle popülasyonu kritik seviyelere gerilemiştir. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sapan balığının zararsız bir tür olduğunu ve korunması gerektiğini vurguluyor. Gökoğlu, "Bu balık dipte kumulda beslenir ve az sayıda yavru verir. Yumurta anne karnında gelişir ve doğum şeklinde üreme olur" diyerek bu türün yaşam döngüsüne dikkat çekti.

Serik açıklarında balıkçının oltasına takılan sapan balığı, 1,2 metre boyundaydı. Tekne kaptanı, balıkçıyı bu türün neslinin tehlike altında olduğu konusunda bilgilendirdi. Amatör balıkçı, balıkla fotoğraf çektirdikten sonra, onu zarar vermeden denize geri bıraktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların bu türlere zarar vermemesi gerektiğini belirterek, "Balıkçılarımıza nesli tehlikedeki türleri yakaladıklarında zarar vermeden denize bırakmaları çağrısı yapıyorum" dedi.

Sapan balığı, özellikle Akdeniz ekosisteminde önemli bir yer tutmaktadır. Kıkırdaklı balıklar sınıfına giren bu türün avlanması yasaktır ve korunması gerekmektedir. Koruma önlemlerinin etkili olabilmesi için, özellikle amatör ve profesyonel balıkçıların bu konudaki farkındalığının artırılması büyük önem taşıyor. Balıkçıların, avladıkları balık türlerini tanıması ve nesli tehlikede olan türlerle karşılaştıklarında doğru adımları atmaları, bu türlerin korunmasına önemli katkı sağlayacaktır.