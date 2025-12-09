CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği’nin (SDD) İnsan Hakları Günü Ödül törenine katıldı. Ödüle bu yıl CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu değer görüldü.

Törene İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Burada konuşan Dilek İmamoğlu “Bu ödül insan hakları mücadelesinin en zor anlarında onunla olanların alın teriyle kazanılmış bir gururdur. Bugün Türkiye maalesef tarihinin en ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya. Önce insan haklarına saygı duyacağız ki bu ülke yeniden nefes alabilsin” dedi.

Ekrem İmamoğlu da Silivri’den törene gönderdiği mesajında “Bu ödülü siyasi nedenlerle özgürlüklerinden mahrum bırakılmış belediye başkanlarımız, tutuklu medya mensupları, susturulmak istenen gençler adına almaktan onur duyuyorum. Lekelenmeme hakkımız her gün asılsız iddialarla ihlal ediliyor. Tarafsız yargılanma talebimiz göz ardı ediliyor” değerlendirmesini yaptı.

CHP lideri Özel ise; 19 Mart sürecinin ilk gecesinde yaptıkları mitinge gelen 110 bin kişiye demokrasi madalyası vermek istediğini, parasını da CHP’li milletvekillerinden alacağını söyledi. O gün bir darbeyi püskürttüklerini belirten Özel “Şimdi ellerinde tutsaklarımız var” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADELEYE KATILIN’

İktidarın İmamoğlu’yla ilgili iddianameyi savunmadığını vurgulayan Özel “Bütçe görüşmelerinde iddianameyi savunacak bir kişi çıkmadı karşımıza. Yazın ‘TRT’den yayın istiyoruz’ deyince destekleyenler, canlı yayın olmasın diye ellerini kaldırdılar. Erdoğan iddianamenin arkasında durmadı. İddianamenin güçlü olmasını bekleyen Devlet Bey oy verdirtmedi” dedi.

Tarihin zor bir döneminden geçtiklerini belirten Özel “Herkesin desteğine ihtiyacımız var. ‘Ekrem Başkan çıkmalı, bu haksızlık’ diyorsan sen de evinden çıkmalısın. Risk almayarak bu iş başarılamayacak. Bunun için herkesi her türlü direnişe davet ediyorum. Sandığa uzanan elleri püskürtmek için size ihtiyacımız var” çağrısını yaptı.