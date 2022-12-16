Dünya Kupası değil Utanç Kupası

Turnuvanın final maçı, Katar'ın Ulusal Günü ve aynı zamanda Uluslararası Göçmenler Günü olan 18 Aralık 2022'de ışıltılı Lusail stadyumunda yapılacak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü kıdemli araştırmacısı Rothna Begum, "Bu Dünya Kupası turnuvasının son maçı, Uluslararası Göçmenler Günü ve Katar'ın Ulusal Günü ile aynı zamana denk geliyor."

"Ancak FIFA ve Katar, turnuvayı hazırlayan ve yöneten göçmenlerin maruz kaldığı geniş çaplı ele alınmayan suiistimallere bir çare sağlamazlarsa, arkalarında bir sömürü ve utanç mirası bırakmayı seçmiş olacaklar." diye konuştu.