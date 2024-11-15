İnsan ilişkilerinde derin kopuş son araştırmada ortaya çıktı! 'Ev alma komşu al' sözü tarihe mi karışıyor?

Katılımcıların yüzde 48,3’ü komşularının çoğunu bilip tanıdığını ifade ederken komşusuna her konuda güvendiğini belirtenlerin oranında yıllar içinde düşüş yaşandığı gözlemlendi. Bununla beraber “komşuma pek gidip gelmem” diyenlerin oranı ise arttı.

İşte Türkiye’nin Komşuluk karnesi….

“EV ALMA KOMŞU AL” SÖZÜ TARİHE Mİ KARIŞIYOR?

Türkiye’de komşuluk ilişkileri, toplumun sosyal yapısında önemli bir yer tutar. Geleneksel olarak dayanışma ve güven duygusuna dayanan bu ilişkiler, ailelerin ve bireylerin sosyal bağlarını güçlendiren unsurlar arasında sayılır. Peki, Türkiye’de komşuluk ilişkileri eskisi kadar güçlü mü? İşte detaylar...

AREDA SURVEY’İN KOMŞULUK ARAŞTIRMASI…

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 4.277 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 63,3’ü komşuluk ilişkilerinin eskisi kadar güçlü olmadığını savundu.

Komşuluk ilişkilerinin tamamen bittiğini ifade edenlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında düşüş göstererek yüzde 31,2’ye gerilediği görüldü. Komşuluk ilişkileri her şeye rağmen güçlüdür diyenler ise yüzde 5,5 ile yıllar içerisindeki en düşük orana sahip durumda olduğu bildirildi.

İlgili soruya kadın ve erkeklerin verdiği cevaplar incelediğinde komşuluk ilişkilerinin eskisi kadar güçlü olmadığını düşünenlerde yüzde 66,9 ile erkekler dikkat çekiyor (Kadınlar, yüzde 59,8).

Komşuluk ilişkisinin genel olarak bittiğini düşünen grupta yüzde 34,9 ile kadınlar erkeklere oranla daha fazla yoğunluk gösteriyor (Erkekler, yüzde 27,4). Her şeye rağmen komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu belirtenler ise kadınlarda yüzde 5,3 ve erkeklerde yüzde 5,7.

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, komşuluk ilişkilerinin tamamen bittiği yönünde fikir beyan edenler arasında 55 yaş ve üzeri yüzde 36,1 ile ilk sırada yer aldı. Komşuluk ilişkilerinin eskisi kadar güçlü olmadığı fikri ise yüzde 67,1 ile en çok 18-34 yaş grubunda yankı bulundu.

KOMŞULARIMIZI TANIYORUZ AMA GİDİP GELMİYORUZ!

Araştırmada, Türk halkının komşularını ne derece tanıyıp bildiği de soruluyor. Halkın yüzde 48,3’ü komşularının çoğunu tanıdığını ve bildiğini ifade ederken yüzde 43,9’u ise yalnızca bazılarını tanıdığını ifade etti.

Hemen hemen kimseyi tanımadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 7,8. Komşularına sürekli gidip geldiğini ifade edenler bir önceki yıla göre yüzde 11,5 oranında düşüş göstererek, yüzde 7,5 ile tüm yılların en düşük seviyesine indiği görüldü.

“Komşuma pek gidip gelmem” diyenlerin oranı ise yüzde 48,4 ile tüm yıllar içerisinde en yüksek seviyeye çıkmış durumda olduğu bildirildi.

KOMŞUSUNA HİÇ GÜVENMEYENLERİN ORANI DÜŞÜYOR!

Araştırmada yer alan komşulara olan güven sorusuna dair değişim incelendiğinde komşusuna hiç güvenmeyenler bir önceki yıla göre yüzde 11,2 oranında düşüş göstererek yüzde 16,2 ile tüm yıllar içerisinde en düşük orana geldiği görüldü.

“Ne güvenirim ne güvenmem” cevabını verenlerin oranı son araştırmada yüzde 24,7 iken, komşusuna fazla güvenmediğini belirtenler yüzde 17,4 ve her konuda güvendiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 5,8 olarak araştırmaya yansıdı. “Bazı konularda güvenirim” diyenler de yüzde 36 ile en yüksek güven oranını oluşturdu.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 4.277 kişinin katıldığı ve 29 Ağustos - 02 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.