İnsan kaçakçılarına operasyon

Kaynak: İHA
İnsan kaçakçılarına operasyon

Van'da insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 organizatörden 6’sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

thumbs-b-c-69e749fbb23224ee28f34f51072e317d.jpg

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

Sivas’ta kaçakçılık operasyonuSivas’ta kaçakçılık operasyonu

Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu. 8 gözaltBalıkesir'de kaçakçılık operasyonu. 8 gözalt

Son Haberler
Paramotorlu teröristlerin kırmızı ve gri listeden olduğu ortaya çıktı
Paramotorlu teröristlerin kırmızı ve gri listeden olduğu ortaya çıktı
Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı
Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı
Lokum gibi lokanta usulü nohut pişirmenin sırrı burada! Tencereye bir kaşık ekleyin
Lokum gibi lokanta usulü nohut pişirmenin sırrı burada! Tencereye bir kaşık ekleyin
Bandırma'da hırsızlık şebekesi çökertildi
Hırsızlık şebekesi çökertildi
Samsun'dan muhteşem gökkuşağı görüntüleri
Muhteşem gökkuşağı görüntüleri