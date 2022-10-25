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İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı

FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Hasan Mercan'ın, insan kaçakçılığı yaparak, kendisi gibi FETÖ firarilerini ücret karşılığında yurt dışına geçirip, para kazandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:15
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İnsan kaçakçısı FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet müdürü Hasan Mercan çıktı

İnsan kaçakçısı bakın kim çıktı
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Aralarında avukat, öğretmen, polis, askeri personel ve mahrem imamların da bulunduğu, çoğu Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu belirtilen 18 kişi, Fethiye'de bir tekne ile Yunanistan'a kaçmak isterken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Teknenin kaptanı ve yolculardan biri, sorgularında yurtdışına kaçışı Hasan Mercan’ın organize ettiğini, FETÖ üyesi firari şüphelileri hem deniz yolu, hem de kara yolu ile Edirne üzerinden yurt dışına geçirdiğini söyledi.

Fethiye Sulh Ceza Hakimliği'nce Hasan Mercan hakkında, 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından arama kararı çıkarıldı.  

ANKARA'DA YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda Hasan Mercan'ın Ankara'da olduğu ve Etimesgut ilçesinde başka birisinin üzerine kiralanan örgütün 'gaybubet evi'nde saklandığı tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eve baskın düzenlendi. Mercan, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 

EMNİYET MÜDÜRÜ ÇIKTI

İnsan kaçakçılığı yapan Hasan Mercan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'silahlı terör örgütün üye olmak' suçundan FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapan Mercan'ın, yurt dışına kaçmak isteyenlerden ortalama 3 bin euro aldığı, FETÖ’cülere ise indirim yaptığı belirlendi. Mercan’ın yurt dışına kaçmak yerine insan kaçakçılığı yaparak ve kaçak FETÖ’cüler üzerinden yüklü miktarda para kazandığı öğrenildi. 

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