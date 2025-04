İnsan Kendi Evinin Beyi Olunca... Özbekistan İzlenimleri / Yücel Feyzioğlu 1. Yazı

Orta Asya'nın merkezinde yer alan Özbekistan, eskiden Türkistan coğrafyasının bir parçasıydı. Şimdi ise Ceyhun (Amuderya) ile Seyhun (Siriderya) Nehirleri arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kapsıyor. Yüzölçümü: 447.600 kilometre karedir.

Cumhuriyetle yönetilen ülke 12 eyalete ayrılmıştır: Başkenti: Taşkent’tir.

Özbekistan kentli nüfusun fazla olduğu ülkedir. 36 milyona varan nüfusu ile bölgenin en kalabalık ülkesidir. %80 oranıyla Özbekler çoğunluktadır. Ruslar ile Tacikler ülkenin en büyük etnik gruplarıdır.

Doğal Kaynaklar: Kömür, uran, bakır, zengin petrol ve doğalgaz yataklarıdır. 1992 yılında dünyanın en zengin altın madeni Kızılkum çöllerinde bulunmuş olup, yılda 80 ton altın üretilmektedir.

Daha sınıra varmadan rehberimiz Niyazov, “İhtiyacı olan varsa şimdiden gidersin, sınırda gecikebiliriz,” dedi. “Sınıra kadar bir km yürümek zorundayız! Orada da bekleyebiliriz.”

İki kardeş ülke arasında anlaşılır bir şey değil tabi. Biraz da kendini kanıtlama psikolojisi gibi geldi bana. Eski Sovyetlerde de böyle olurdu. Saatlerce bekletirlerdi insanı. Yoksa o alışkanlık mı devam ediyor, anlaması güç.

Hiçbir Şey Unutturamaz Seni

Taşkent, “taşların kenti” anlamına geliyor ve taş anıtlarla, birbirine eşit boyutta, aynı yükseklikte yapılarla, kervansaraylarla, medreselerle, sinema ve konser salonlarıyla, müze ve tiyatrolarla donatılmış bir başkenttir. Bağlar, bahçeler, yeşil alanlar, heykeller, havuzlar, oyun bahçeleri... Büyüleniyorsunuz. Orta Asya’nın kültür başkenti ve Paris’i olarak anılıyor. Bana sorarsanız yapı olarak Paris’ten daha önemlidir. Paris planlı bir taş yığını gibidir. Taşkent ise yeşillikler içinde... İnsanlarla selamlaşıyoruz. Öğrenciler cıvıl cıvıl doldurmuş bahçe ve alanları. Büyük Opera ve Bale Tiyatrosunu mutlaka görmek istiyorum. O bir zirvedir.

1966 depreminde Taşkent yerle bir olmuş. Ama sadece 8 ölü var. Çünkü sabaha karşı 5,2 gücünde bir depremle herkes geniş cadde ve alanlara kaçmış. Ardından gelen 8 gücünde artçı deprem kenti harabeye çevirmiş. 7 gücünde depremlerle devam etmiş. Bu geniş cadde ve alanlar kurtarmış insanları. 14 Sovyet cumhuriyetinin yardımı ile kentin eski dokusu geliştirilerek üç yılda yeniden kurulmuş. Gözünüzde canlandırmak için geniş bir bulvarın şeritlerini sayayım size. Binalar ile yaya kaldırımı arasında yeşil alan ve ağaçlık var, (2.şerit) genişçe bir yaya yoludur. Onun yanında (3.şerit) yine ağaçlık, sonra (4.sü) yağmur sularını toplayan dere yatağı, (5.si) yine ağaçlık, sonra (6.sı) araba yolu. İki yolun ortası (7.)şerit yine ağaçlık ve yeşillik. Dönüş yolu da aynı şekilde düzenlenmiş. Kenti boydan boya geçen tek bu yol bile bir deprem anında bütün halkı kurtarır. Ama bütün caddeler geniştir. Taşkent, gerçekten kenttir. Adına Bahçekent ya da Yeşilkent dense daha uygun olurdu. İnsanlar bir koşturmaca içinde değil. Çünkü burada oturanlar MÖ. 300-200 yıllarından beri yerleşik toplumdur, toprakları geniştir. Kent rant için değil, insan için kurulmuş. Hayranlıkla geziyor, hiçbir şey unutturamaz seni bana, diyorum.

“Benden sonra sadece kargaşa olacak...”

“Taşkent bir İpekyolu kentidir. İlk yerleşim MÖ. Ming Uruk (Bin Erik) yerleşimi olarak biliniyor,” diye açıklıyor Niyazov. Muhteşem mozaikleri ile eski çağ Özbek mimarisinin etkileyici özellikleri ve mavi ile yeşilin dışarı taşmış tonları iç huzuru veriyor insana.

“Eski çağlarda iki kez büyük ekonomik ve kültürel atılım dönemi yaşamış Taşkent. Birincisi sekizinci yüzyıl, Arap işgalinden önce, ikinci dönem ise 14.yy.da Emir Timur (Timurlenk) ile başlayıp torunu Uluğ Bey ile biten dönem,” diye ekliyor rehber. Babür İmparatorluğunun bitişine benzer ilginç bir bitişi var. “Uluğ Bey (d.1394, ö.1449) Galileo’dan (d.1564, ö.1642) iki yüz yıl önce matematik ve astronomi çalışmalarına ağırlık verdiği ve yeni buluşlarla büyük başarılar elde ettiği halde, şeriattan uzaklaştığı bahane edilerek mollaların ve gelirlerinin kısılıp bilimsel çalışmalara harcandığı için komutanların kışkırtmasıyla oğlu Abdullatif tarafından darbeyle indirilip kafası uçurulur. Bu olayla bir daha Timurlular belini doğrultamaz. İktidar elden ele geçer, kuşaklar birbiriyle kavga ederler, Şaybanilerin dışında pek bir parlaklık yaratılamaz, 1833 yılında da Rusya’nın işgaliyle egemenliği son bulur.” Benzer bir olay da komşusu Babür İmparatorluğunda yaşanır. Babür Şah, Özbekistan-Andican’dan gidip Hindistan’da büyük imparatorluk kurar. Kendisi ve devamcıları çok çeşitli inanca sahip olan Hindistan’da bütün inanç gruplarına saygı gösterirler. Hele Ekber Şah 1556-1605 arası döneminde kalkınma ve hoşgörüyü zirveye çıkarır. Ama onun torunu Evrengzib Şah kardeşlerini öldürüp babası Cihan Şah’ı Taç Mahal’ın bir odasına hapsederek yönetimi ele alır. Hindu, Budist ve Sihist tapınakları yıktırır, herkesi Müslüman olmaya zorlayarak bütün ülkede desteğini yitirir, öylesine yitirir ki, sözü sarayın içinde bile geçmez. Yapayalnız kalır, 89 yaşında ölmeden biraz önce hatasını anlayarak şu ünlü sözleri söyler: “Bu dünyaya yalnız geldim, yabancı olarak da gidiyorum. Kimim ben, niçin bu dünyaya geldim, bilmiyorum. İktidar dönemim geriye sadece acılar yığını bırakıyor. Benden sonra sadece kargaşa yaşanacağını görüyorum…”

Kendisi öldükten sonra iktidara gelen kuşaklar Babür İmparatorluğunun belini bir daha doğrultamaz. İngilizler 1853 yılında İmparatorluğu yıkarak bütün Hindistan’ı işgal ederler. Oysa Hümâyun Şah’ın da (d. 1508, - ö. 1556) Galileo’dan yüz yıl önce bilim ve rasat çalışmaları yaptığına bakarsak Türklerin orta çağda Avrupa’dan çok ileride olduğunu görmekteyiz. Ama ne yazık ki bu ilerilik Orta Asya’da Abdullatif ve Hindistan-Babür İmparatorluğunda Evrengzib- tarafından böyle engellenir. Belki de bu yüzden Sayın Recep Tayyip Erdoğan: “İslam hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle uygulayamazsınız,” diyerek bir uyarıda bulunmuştur.

“Dertlerin kalkınca şaha”

Biz dönelim yine Taşkent’e. “M.Ö. 3.-2.yüzyılda kurulan bu kent, tarih boyunca Çaç, Şaş, Şaşkent, Terkent, Tünkent ve Binkent isimlerini almıştır. Kaşgarlı Mahmut da Divân-ı Lügati't-Türk'te Taşkent’i Şaş olarak aktarmaktadır.

Bu görkemli kentin sokaklarındayız. Emir Timur heykelinin önüne geliyoruz. At üstünde bir heykel. Yenilgi tanımamış bir komutan, büyük bir devlet adamı.

Bu heykelin yerinde daha önce Özbekistan’ı işgal eden Alman asıllı Rus General Kaufmann’ın heykeli varmış. O kaldırılmış 1945- 1957 yılları arasında, Stalin’in heykeli konulmuş. 1957 yılında Stalin yerini Karl Marks’a terk etmiş. Eğer gerçek bir demokratik sosyalizm uygulansaydı, dertleri şaha kalkmazdı bu insanların, Karl Marks’ı 1990 yılında süpürüp atmazlardı. 1995 yılından itibaren ise ülkenin gerçek sahibi Emir Timur 600 yıl sonra atını fırtına gibi sürerek, "Biz ki, Mülük-ı Turan, Emir-i Türkistanız!" diyerek gelip Taşkent’in üstüne kanatlarını germiştir. Heykelin önünden başlayan alabildiğine geniş parklar ve çeşitli kollara ayrılan dümdüz caddeler gerçek sahibini bulmanın heyecanını yaşıyor. Ali Şir Nevai Caddesi’ne yürüyoruz. Nevai, Çağatay Türkçesinin en büyük şairidir. Bu topraklardan sesini yükseltmiş, 15.yy’da şiirlerini Farsça ve Arapça yazan Türk şairlerine karşı dil bayrağımızı zirvelere diken ilk şair olmuş ve aynen şöyle haykırmıştır:

Dil Bayrağımızı Zirvelere Kaldıran İlk Şairimiz

“Anadilim üzerine düşünmeye başladım. Türkçe’nin derinliklerine dalanda gözlerime on sekkiz min âlemden daha yüksek bir âlem göründü... Orada nice faziletler, nice yücelikler hazinesine rast geldim. Bu hazinenin incileri, ulduzların lâl-ı cevherlerinden daha da parlag idi... Bu âlemin gül bahçelerine girdim... Her terefinde gözle görülmeyen, el çatmayan daha neler var idi neler... ve bu dilin güllerinin dikeni hadsiz hesapsız idi. Bunları görende düşündüm: Demek bizim Türk şairlerimiz bu korkulu ve dikenli yollardan çekindikleri üçün Türkçeyi bırakıp gitmişler. Bu yol çok çalışmak isteyirdi. Men bu yoldan vaz keçmedim, onun şiirine doyabilmedim. Bu yolda yürümekten korkmadım, ürkmedim...”

İsteyen okurlar, “Alişir ile Gül” adlı kitabımızda onun hikâyesini ve Özbek masallarını okuyabilirler.

Özbekistan’ı 1990-2016 yılları arasında İslam Kerimov 26 yıl yönetmiş. Kerimov’un yaptığı bence çok başarılı işler var. Ama “adam kayırma, rüşvetçilik, yolsuzluk, liyakatsizlik onun zamanında” alıp başını gitmiş. İtiraz edenler için yapılan zulüm ve işkenceyi Birleşmiş Milletler “kurumsallaşmış, sistematik ve yaygın” olarak tanımlıyor. 2004 yılında, siyasi ve dini olarak zulüm gören yaklaşık 7000 kişi hapsedilmiş.

13 Mayıs 2005'te Andican kentinde rejim karşıtı gösteriler düzenlenir. Ordu, göstericilerin ve olaya karışmayan vatandaşların üzerine ateş açarak çok sayıda insanı öldürür ve binlerce kişiyi yaralar. İslam Kerimov ateş emrini kendisinin verdiğini reddeder. Peki, kim? Öldürülenlerin cesetlerinin ne olduğu hâlâ bilinmiyor. İslam Kerimov 2016 yılında ölür, bütün serveti bu dünyada kalır. Kızı Gülnara Kerimova ise yolsuzluklar nedeniyle hapishanededir.

Ali Şir Nevai Caddesi’inde daha çok, daha uzun yürüyerek soluk almak istiyorum. Merkez kütüphane bir gerdanlık gibi kentin yakasına asılmış harika binalardan biridir bu caddede. Ali Şir Nevai bale ve opera tiyatrosuna gitmek istiyor canım. Çolpan’ın ezgilerini orada dinlemek, Stalin kurbanı o yiğitlerin yasını tutmak istiyorum.

Yücel Feyzioğlu / 2.yazı

“Tek bir dilek hakkım olsaydı...”

“Şu dünyada tek bir dilek hakkım olsaydı, onu da sana kavuşmak için kullanırdım,” demiş ozan. Ama Özbekistan’da o hakkı kullanmak kolay değil. Kavuşmanın koşulları var. Bakın rehberimiz Niyazov ne anlatıyor: “Evlilikler ortalama 25-30 yaş arasında yapılıyor. O da kolay değil, evlenecek kişilerden dört belge isteniyor.”

“Neymiş o?” diye herkes biraz tepkili biraz merakla Niyazov’un yüzüne bakıyor. Batılı mantığına pek uygun değil belgeli evlilik. Niyazov devam ediyor: “1. Psikolojik sağlık raporu. 2. Sarılık veya bulaşıcı hastalıkların olmadığına dair rapor, 3. Alkolik olmadığına dair belge.” Herkesin yüzünde yumuşama belirtisi fark ediyorum. Devamlı koşup otobüsün en önüne oturmakta mahir olan dr. hanım: “Doch, schön!” (Evet, güzel) diye onaylıyor, ancak ötekiler temkinli biçimde 4. Koşulu da duymak istiyorlar. Niyazov: “4. de dinî nikâh belgesi,” diyor. Yanımda oturan bir Alman arkadaş sesini yükseltmeden tepkisini belirtiyor: “Ne yani, evlenmek için papazdan izin mi alacağım? Anlamsız!” diyor.

“Evlenmeden birlikte bir evde yaşamak da yoktur Özbekistan’da. Otele gitseler, evlilik cüzdanı sorulur.” İşte bu kuralları hiç beğenmiyor Almanlar.

Niyazov bilgi vererek bizi Barak Han Medresesi'nin önüne kadar getiriyor. 16.yy’da Timur hanedanı Türkistan yönetimini Şaybanilere bırakmak zorunda kalınca Barak Han 1551-1556 yılları arasında Şaybanî hanedanının hakanı oluyor. İlk işlerinden biri medrese yaptırmaktır. Toplam 34 dershane, yanında mescit ve geniş iç avludan oluşan Barak Han Medresesi. 20.yüzyılın başlarına kadar aralıksız eğitim veren medresenin 1868 yılı depreminde mavi kubbesi zarar görmüş, yeniden bakımı yapılmış. Bugün zanaatkâr atölyelerine ev sahipliği yapıyor.1943 yılında bu medrese, Orta Asya din adamlarına yönetim binası olarak verilmiş. 1955-1963 yılları arasında yenilenmesi yeniden yapılıyor, 2006-7 yılında kentin İslami merkezi olan Hz. İmam Külliyesi ile birlikte yeni bir yenileme daha yapılmış. Orta Asya’nın yıldızları arasında bir yapıdır. Nişli giriş kapısının alınlığı ve destekleri çini mozaiklerle süslenmiştir. Bu yenilenme yapılırken kapıdaki kiremit kaplamanın altından medresenin ilk rektörü şair Ziyaeddin Vasfi'ye (1485-1556) ait şiirlerin yer aldığı çiniler bulunmuş. Taşkent'e ithaf edilen şiir şöyle başlıyor:

"Ah, cennet ile kıyaslamam seni,

Buraya yerleşen unutur cenneti,

Sonsuza dek burada kalmak ister,

Bir sonraki ülkeye sürüklenmektense,

Taşkent'te keyifle yaşamak ister...”

Barak Han’ın anıt mezarı da buradadır. Hz. İmam yerleşkesi ile iç içe.

Taşkent'in en uğrak yeri: Dünyaca ünlü "Hz. İmam Yerleşkesi"

Taşkent'e gelen yerli yabancı her turist için en önemli tarihi uğrak yeri Hz. İmam külliyesidir. Orta Çağ mimarisinin en güzel örneklerini ziyaretçilerine sunan külliye, Taşkent'in en ihtişamlı tarihi noktaları arasında yer alıyor. Kubbeler, müzeler, medreseler, minareler ve camilerle çevrili tarihi külliye, kendine özgü kimliği olan muhteşem yapılar topluluğudur.

Hz. İmam külliyesi ismi, 10.yüzyılda Taşkent’te doğmuş ve yaşamış Ebu Bekir Kaffal eş-Şasî adında çok bilinen bir din âlimine ithafen konulmuş.16.yüzyıldan sonraki dönemlerde din âliminin türbesi etrafında Barak Han ve Mudi Mübarek medreseleri gibi yapılar kurulmuş. Günümüzde külliyenin ana meydanında bayram namazları kılınıyor.

Barak Han Medresesi, külliyenin en eski yapılarından biridir. Medrese, mimarisi ile Semerkant ve Buhara’nın tarihi binalarını andırıyor. Giriş kapısının iki kenarına ve üzerine işlenen mavi desenler ve Kur'an-ı Kerim ayetleri, medresenin en belirgin özellikleridir. İlk Kur’an müzesi de buradadır. Hz. İmam ilk eğitimini bu kentte almış, genç yaşta Bağdat’a gitmiş, eğitimine orada devam etmiş, efsaneye göre Hz. Osman tarafından çoğaltılan Kur’an’ı Kerim’in bir nüshasını buraya getiren odur. Deriye Kufa Yazısı ve badem boyası ile yazılmış bu Kur’an günümüze kadar gelmiş dünyadaki en eski birkaç Kur’an’dan biridir. Bir efsaneye göre de Emir Timur Bağdat işgali sırasında insan kafalarından kuleler kurarken bu kutsal kitabı da getirmeyi ihmal etmemiş.

Biraz da Pazar Gezelim...

Başkentin hayatı, insanların çarşı ve pazarı doldurmasıyla canlanıyor. Burası (Horsu) yani Çarşı Meydanı'dır. Kentin nabzını biraz da orada tutuyoruz. Özbeklerin yaşam sevincinden etkilenmemek mümkün değil.

Pazar yerine giriyoruz. Devasa mavi kubbeli kapalı bir çarşı, her çeşit gıdayı ve giyeceği bulabileceğiniz bir yer. Fiatlara bakıyoruz: TL’ye çevirirsek, Tavuk eti kg. 92 TL, kuru kaysı 68 TL, elma 20 TL, peynir 40 TL. Sebze ve meyveler de çok uygun fiyatlarda. Kuru yemişleri lezzetli, hepsi Özbekistan’ın kendi yetiştirdiği ürünler. Kişi başına ortalama 600 Dolar aylık gelir düşüyor. Kiralar 20-50 Dolar arasında, elektrik 2, gaz 4 Dolar...

Çarşı Meydanı'ndan metroyla heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Gideceğimiz yer: Bağımsızlık Meydanı'dır. Ancak Taşkent metrosu sıradan bir metro değil. Orta Asya'daki tek yeraltı demiryoludur ve son derece süslü istasyonları ile insanı şaşırtmaktadır. İster duvarlardaki Sovyet kozmonotlarının fütüristik kabartmaları ister tavanlardaki avizeler olsun - her bir istasyon kendine özgü tarzı ile sanatsal bir şaheser. Biniyoruz metroya. Genç kadınlar kalkıp bize yer veriyorlar. “Oturun lütfen,” diyorum, ama oturmuyorlar. Bilet ücreti 1000 Özbek Som’u, 2,75 TL’dir. Ali Şir Nevai durağı bir sanat eseri. Bağımsızlık meydanına çıkıyoruz. Parlamento ve bağımsızlık sütunları üstüne tünemiş leylekler... Bir yanda ise Güzel Sanatlar galerisi. Tapınak gibi bir galeri. Programımızda yok orayı gezmek. Çaktırmadan gruptan ayrılıp galeriye dalıyorum. Gerçekten harika bir karma sergi var. Beni bekleyenler kızmıştır mutlaka, olsun, bu sergiyi görmeye değdi. Dönünce eşim:

“Hep böyle yapıyorsun!” diye yine beni azarlamadan edemiyor. “Bari gittiğin yeri söylesen! Herkes seni bekliyor.”

Emir Timur caddesine çıkıyoruz. 10 km uzunluğunda dümdüz bir cadde. Daha önce adı Engels Caddesi olmuş, sonra Gorki Caddesi, arkasından İpekyolu Caddesi, şimdiki adı ise

Emir Timur. Marks Caddesine de yine Türkmen şairi Mahdumgulu’nun adını vermişler. Yahu bu bizim kaderimiz midir? Geçmişte isimleri değiştirmişler. Yabancı bir ülkeye gelmiş gibi oluyorsun. Köylerin, kentlerin, semtlerin ve yolların kültürüyle, dili, coğrafyası, dağı, ırmağı, yolu, gelenekleri ve masallarıyla insan belleğinde bir yeri var. Onları değiştirdin mi bellek silinmesi oluyor. Özbekistan eski isimleri vererek bellek tazeliyor.

Daha sonra Taşkent'teki Kutsal Kalp Katedrali'ni ziyaret ettiğimizde, Taşkent'in her zaman farklı din ve kültürlerin kaynaştığı bir İpekyolu kenti olduğunu yine fark ediyoruz.

Yücel Feyzioğlu / 3.Yazı

Tanrı Dağlarının Bereketine Geri Dönmek...

Semerkant’a doğru çıktık yola. Önümüzde Semerkant ile Buhara... Acaba hangi zirveye ulaştılar son on iki yılda? İlk kez köylerden, çiftliklerden ve Fergana ovasının verimli topraklarından geçiyoruz. İlk kez Siri derya, (Seyhun) nehrinin, kanalların, Kara deryanın, Tanrı dağlarından gelen çayların üstünden geçiyoruz. İlk kez gördüğüm ceviz çeşitleri, bir kabuktan ikiz badem çıkması, kuru kaysının lezzeti şaşkınlığımı daha da artırıyor. Kırgızistan kadar olmasa da her yerde hayvan sürüleri var. Özbekistan, tıpkı Kırgızistan gibi sırtını Tanrı dağlarına yaslamış. Sular oradan geliyor, iklim değişiklikleri oradan, bereket, bolluk oradan ve tehlike de oradan. Suları tutumlu kullanmak, bereketi ebedi kılmak için Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın 5 devlet başkanı bir araya gelmişler. Ortak akıl mutlaka egemen olacaktır. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle Tanrı dağları zirvelerindeki buzullar eriyor. En tehlikelisi de budur. Gezegenimizi korumak ve geleceğimizi güvenceye almak için yapılan Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen Trump, dünyamızı adım adım tehlikeye götüreceği ilk günden belli oluyor.

Toprakları verimli kullanan ülkeler...

Geçtiğimiz yollarda işlenmeyen toprak yok gibi. Niyazov: “Bütün Özbekistan’da toprakların %30u pamuk ve buğday tarlalarıdır,” diyor. “Son dönemde sebze ve meyve daha da çoğaltılıyor, çünkü pamuk daha fazla su yutuyor. Tabii çöllerimiz de çok.”

Bir çiftliğin önünde duruyoruz. Çiftlik sahibi ufak tefek bir insan, ama çalışkan olduğunu ellerinin nasırından anlıyorum. Önünde durduğu kulübeden başlayarak pamuk tarlaları göz alabildiğine uzanıyor, pamuklar olgunlaşmış, hasat zamanı.

“Ne kadar toprağınız var?” diye soruyorum.

“50 hektar istedim, devlet verdi,” diye yanıtlıyor.

“Çok büyük bir toprak, 500 dönüm, işleyebiliyor musunuz?”

“Çalışıyoruz,” diyor. “Pamuk tarlaları, elma, üzüm, kavun, karpuz bahçelerimiz var.”

“Ürünlerinizi yeteri kadar satıp tüketme olanağınız var mı?”

“Ürünümüzü devlet alıp tüketiciye ulaştırıyor zaten. Sıkıntı yok.” Başkan Mansur Yavaş’ı düşünüyorum. O da Ankara’da böyle harika bir iş yapıyor.

“1991 Sovyetlerin dağılması ile her şey döküldü, üretim durdu, açlık işsizlik başladı. İnsanlar evde neleri varsa satılığa çıkardı, uyuşturucu yaygınlaştı. Ama 2007’den sonra her şey bir düzene girdi. Her geçen gün daha iyiyiz.”

Rehberimiz sözü alıyor: “Devlet yönetimi akıllı değildi, sadece gizli örgütlenmeyi güçlendirdi, insanları takip ettirdi. Bir akrabam da oraya girmek zorunda kaldı. Şimdi üniversitede ceza hukuku dersleri veriyor.”

“Ülkede %10 yabancı işçi var. Sovyetler döneminde herkese dar da olsa bir konut sağlanmıştı. Kentlerin su, kanal, yol gibi tüm altyapısını çözmüştü. Yeni bir atılıma geçecekken dağıldı. Çünkü insan haklarını, demokratik rahatlığı getirmedi. Kendi kendini yiyip bitirdi.”

Ben yine toprakların işlenişine dönüyorum. Devlet, 5 yıl süreli olarak veriyor toprağı. Eğer verimli bir çalışma yapılmazsa geri alıyor, çalışma verimli ve üretken ise süre uzatılıyor. Türkiye’ye de örnek olabilir bence. Sahipleri toprağı işlemiyorsa, onlardan alınıp işleyene kiralanmalı. (Hayali bile güzel)

Özbek çiftçiden ayrılmak zorundayız. “Durun, daha ikramımız olmadı,” diyor.

“Bak biz yirmi beş kişiyiz.”

“Olsun, söyle onlar da gelsin.” Çiftçi kardeşle Türkçe anlaşıyoruz. 6 ay burada kalsak, dil sorunumuz bütünüyle çözülecek. Toprakları işleyen ülkeleri görünce kıskanıyorum, ama Özbekistan’da sevindim.

Üretim yapılmayınca her şey pahalı oluyor. Birkaç örnek vereyim: Pirincin Özbekistan’da ortalama fiyatı: 2 kilo 38 TL, Türkiye’de 140 TL., Armut, 1 kilo 1,5-2 TL, Türkiye’de 40 TL, Patates 1 kilo burada 9,5, Türkiye’de yaklaşık aynı. Et fiyatı burada kilo 140-165 TL arasında, Türkiye’de 500, TL. Ortalama gelir Özbekistan’da: 19-20 bin TL. Türkiye’de 23-24 bin TL. Kira Özbekistan’da ortalama 1000 (bin) TL, Türkiye’deki kiraları siz biliyorsunuz. 60 metrekare bir daire fiyatı Özbekistan’da 30 bin dolar, 100 metrekare ve üstü daire ise 60 bin dolar. Banka faizleri yıllık %17. Almanlar, “Ooo!” diyorlar. “Çok yüksek!” Çünkü Almanya’da ev kredisinin yıllık faizi %3-4.

“Yabancılar büyük kentlerde Özbeklere göre daha kolay ev buluyorlar,” diyor Niyazov. “Çünkü Özbekler 4 kişiyiz diyorlar, ev tutulduktan sonra bütün akrabalar cümbür cemaat o eve taşınıyor. Ben de Tatarım diyerek zor ev buldum.”

“Göl idim çöle çevirdin, balıklar terk etti beni, kuşlar da gitti...”

Özbek köylerinden geçiyoruz. Yıkık dökük ev yok, hepsi çatılı, badanalı, bahçeli. Herkesin kendi evi ve toprakları var. Çiftçiliğin yanı sıra isteyen yedek iş de yapıyor. 1960 yıllarından beri birçok su kanalının açılmış olması toprakları çok verimli kılmış, ama çevre sorununu birlikte getirmiş.

Yol boyunca Niyazov bize Aral belgeselini gösterip sorularımızı yanıtlıyor. Aral gölü Özbekistan ile Kazakistan’ın ortak gölü. Asya’nın 2. Büyük gölü olduğu halde % 90 oranında kurumuş. Göl, Aral ÇÖLÜ olmuş. Balıklar gitmiş, yılda 22 milyon ton balık tutulup işlenirken balıkçılık ölmüş. Balık tesisleri pas ve kir içinde. Bir zamanların tatil merkezi olan gölde çimerlikler kurumuş, toz ve kum yığınları var şimdi, oteller dökülmüş. Gemiler karada paslanmış, doğaya ayrı bir zehir saçıyorlar, kum fırtınaları ile paslar her yana yayılıyor. Gölün kıyısında olan Munyak kenti artık 150 km gölden uzak. Gölün kurumasıyla bölgedeki iklim de değişmiş. Yağmurlar azalmış, canlı varlıklar çekilmiş. Aral'a yakın tatlı su göletleri de Aral'la birlikte kurumuş. Aral'ın beslediği bitki örtüsü içerisinde yaşayan antilop sürüleri yeryüzünden silinip gitmiş, bölgede kuraklık hüküm sürüyor, yüzlerce kuş türü de uçup gitmiş...

Özbekistan ve Kazakistan hükümetleri büyük bir proje başlatmış. Ortaya çıkan çölün zararlarını engellemek için çalışma yapılıyor. Bir yandan gölü büyütme, bir yandan yantak ve saksavul fidanları dikerek çölü verimli hale getirme çalışması yapılıyor. Bu ağaçların kökleri yirmi metre derinlere giderek suyu bulabiliyor ve çölün yeşillenmesi sağlanıyor.

Öte yandan Aral'ın altında büyük petrol ve doğalgaz rezervleri bulunmuş ve bu yeraltı kaynakları sular çekilince fark edilmiş, çıkarmak hem çok daha hesaplı, hem de daha kolay olmuş. Rus petrol ve gaz firmaları Aral çölü üzerinde faaliyetlere başlamışlar bile.

Ayrıca kuzeybatı Kızılkum Çölü, içerisinde fazla yaşam barındırmasa da, ekonomik alanda büyük bir zenginlik taşıyor, zira yakın zamanda sadece petrol ve gaz kaynakları değil, aralarında altın, gümüş, alüminyum, bakır ve uranyum gibi minerallerin de bulunduğu anlaşılmış. Bölgede madencilik ve döküm işleme tesisleri kurulmuş. Gazli ile Mübarek kentlerinde gaz üretim merkezleri var. Bu kaynakların yanı sıra susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı bitki örtüsü de hayvan üretimi için önemli doğal kaynakları oluşturuyor.

Rusya ile Çin her zenginliye el atıyor, sen neredesin ey benim güzel yurdum? Ne güzel dememiş mi ozan Hulusi Akmeşe:

“toprak ettin beni dala karıştın,

kökün bana kaldı çiçeğin ele

merde küstün namert ile barıştın,

ömrüm gazel oldu savurdun yele...”

“Rusya’dan korkmuyor musunuz?” diye soruyorum. Niyazov yutkunuyor. “Ama eskiden beri bağlantılar, ortaklıklar var. Ortak dil Rusça hâlâ devam ediyor,” diye cevap veriyor.

Kazakistan yazı dizisini bu sayfalarda yayımlarken dile getirdiğim önemli bir şeyin altını çizerek tekrar etmek istiyorum: Orta Asya’ya TERS GÖÇ başlatılmalıdır. Zaman yitirilmeden kardeş ülkelerle bir göç anlaşması yapılmalı. Diri ve arzulu gençler, iş bulmak isteyenler gözünü Batı’ya değil Orta Asya’ya çevirmelidir. Gidip Batı’da üçüncü sınıf insan olacağına bin yıl sonra anayurda geri dönüp, orada eşit kardeş yakınlığı göreceklerdir.

Yücel Feyzioğlu / 4.Yazı

Masalların Doğduğu Kent, İpek Yolu'nun İncisi: Semerkant

1001 gece masallarının doğum kentine doğru yola çıkıyoruz. Hikâye çok ilginçtir. Herkes bilir ama anımsatmakta yarar var. Şehriyar İran şahıdır. Karısının bir zenciyle kendisini aldattığını öğrenir, öfkelenir ve tüm kadınların sadakatsiz olduğuna inanır. Önce karısını öldürtür, sonra da vezire her gün kendisine yeni bir hanım bulmasını emreder. Her gece yeni bir kadın alan Şehriyar, geceyi hanımla geçirdikten sonra, şafak vaktinde hanımı idam ettirir. Bu zulüm günlerce böyle devam eder.

Vezirin akıllı kızı Şehrazad, bu zulme son vermek için bir plan kurar ve Şehriyar'ın bir sonraki eşi olmaya aday olur. Vezir, “kızım deli misin sen?” der. Fakat Şehrazat kararından vaz geçmez. Kız kardeşi Dünyazad’ı da yanına almayı şart koşar. Evlendikleri gece, kardeşi Dünyazad'ın hikâye dinlemeden uyuyamadığını şaha söyler ve çok ilginç bir hikâye anlatmaya başlar; Şah da hikâyeyi ilgiyle dinler, hikâyenin en heyecanlı yerinde Şehrazad, arkası yarın, der. Şehriyar ısrar etse de anlatmaz, Dünyazad uyuduktan sonra Şehriyar ile sevişir. Hikâyenin sonunu dinlemek için, şah, o gecelik Şehrazad'ı öldürmez. Ertesi gece hikâyeye devam etmesine izin verir ve yine Şehrazad hikâyenin en meraklı yerinde devamı yarın der, şah onun idamını tekrar erteler. Her gece bir önceki hikâyenin devamını anlatıp en heyecanlı yerinde arkasını ertesi geceye bırakır, bu hikâyeler bin bir gece sürer. Bu süre zarfında Şehrazad, Şehriyar'a üç çocuk doğurur, anlattığı hikâyelerle de şahın kadınlara olan öfkesini ve kötü düşüncelerini dindirmiş, onu tedavi etmiş olur. Masalcıların müthiş bir buluşudur bu. Bu hikâye Semerkant kervansaraylarında anlatılmaya başlamış, kısa sürede Bağdat saraylarına ulaşıp masalcı Muhammed el Gahşigar tarafından Arapçaya çevrilmiş. Halife Harun el Reşid sarayında anlatılmış. Halife de “yazıya geç bunları, yoksa unutulur” demiş. Yazıya geçişi o zaman başlayıp bütün dünyaya yayılmıştır. Arapçadan ilk çeviri 15.yy’da Abdi adlı bir masalcı tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

İşte bütün dünyayı etkileyen ve roman sanatının doğuşunu hazırlayan 1001 Gece Masallarının yaratıldığı bu muhteşem kente girmek üzereyiz. Şehrazad’ı bulacağım, kadın soyunu kurtardığı için önünde eğileceğim heyecanını yaşıyorum.

Bilimin Merkezi: Semerkant

Niyazov, Semerkant’a girerken bilgi veriyor, “MÖ.800 yıllarında Zerefşan Nehri vadisinde Farslar tarafından kurulmuş, Roma ile yaşıt, dünyanın en kadim kentlerinden biridir. Nüfus açısından Özbekistan'ın en büyük ikinci kenti. İpekyolu’nun önemli bir kavşağında yer almasından dolayı tarih boyunca ekonomik ve kültürel açıdan hep önemini korumuş.

MÖ.329'da Büyük İskender tarafından ele geçirilen kent, Helenistik gelişmeye açılmış. 711'de Araplar tarafından alındıktan sonra İslam uygarlığının doğudaki en önemli kentlerinden biri haline gelmiş. Doğulu ve Batılı gezginler tarafından övülerek İslâm’ın kubbesi ve dünya cennetinin en önde gelen kenti olarak tanımlanmış.”

1220'de Moğol komutanı Cengiz Han tarafından yakılıp yıkılana kadar kent İranlı ve Türk hanedanlar tarafından yönetilmiş. Emir Timur'un kenti alıp başkent yapmasından sonra Semerkant'ın altın çağı başlamış. Timur ile oğulları ve torunlarının yaptırdığı eserler Türk İslam mimarisinin en güzel örnekleri olarak kabul ediliyor.

Semerkant'a muazzam görünümünü veren tarihi yapıların bulunduğu Registan meydanına geliyoruz. Kent bugünkü şeklini 17. Yüzyılda Buhara Hanlığı döneminde almış.

1868'de Rus işgaline uğrayarak Rus Çarlığının bir parçası haline getirilen Semerkant, 1924 yılında kurulan Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti olmuş. 1991 yılında Sovyetlerin dağılmasından sonra Semerkant Eyaleti'nin yönetim merkezi olarak tarihi yolculuğuna devam ediyor. Anıtlarıyla çok sayıda turist çeken Semerkant günümüzde otomotiv, besin ve dokuma sanayilerinin yoğunlaştığı bir kent ve aynı zamanda bir öğretim merkezidir.

Semerkant ismi nereden geliyor?

Tarihi kaynaklarda Türkler'in kente, zenginliğinden dolayı Semizkend dedikleri belirtilir. Kaşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserinde Semerkant için; “Semizkend" diyor; Birunî “Kanun-i Mesudî” adlı eserinde, Bâbür Şah da “Bâbürname” adlı anıları kitâbında aynı ismi kullanıyor.

Söylenceler, Semerkant'ın kuruluşunu mitolojik olarak Firdevsî'nin Şehnâme adlı eserinin başkahramanı Feridun’a bağlamaktadır. Turan ile İran arasına Siri derya nehrini sınır olarak koyan Feridun, oğlu Tur için Semerkant'ı inşa ettirmiş. Tur'un soyundan gelen efsanevi Turan hükümdarı Efrâsiyâb’da Semerkant'a yerleşmiştir. Orta Asya'nın Türk halkları tarafından bir kahraman olarak benimsenen Efrâsiyâb’ın o bölgeyi egemenliği altına aldığı anlatılıyor. Tepedeki kale için kullanılan Efrâsiyâb kalesi yazılı kaynaklarda da geçiyor.

MS.552 yıllarında kurulan Kök-Türk Kağanlığı, 700 yılında Tonyukuk ve onun emrinde olan Bilge ve Kültigin, büyük bir kuvvetle Siri deryayı geçerek içlerinde Semerkant'ın da bulunduğu altı şehir devletinin idarelerini yeniden Kök-Türk Kağanlığına bağlıyorlar. Bu olay, Bilge Kağan'ın kendi adına diktirdiği Bilge Kağan Yazıtında yer almaktadır ve Semerkant’ın parlama dönemidir.

Emir Timur Dönemi

Semerkant'ta 1336'da dünyaya gelen Timurlenk, 1370'te Çağatay Hanlığı'nın batısını kontrol altına alan askeri bir lider olarak kendini gösterdi. Semerkant’ın yeniden imarı ve ikinci parlak dönemi, Timur’un Semerkant’ı kendisine başkent yapması ve fethettiği çeşitli şehirlerden bilim insanları ve en iyi sanatkârları, dokumacıları, ipekçileri, ok yontanları, zırh yapımcılarını, camcıları, porselencileri, kuyumcuları, tüfekçileri, topçu mühendislerini ve inşaat ustalarını Semerkant'a getirmesiyle başladı. Semerkant'ta günümüze ulaşan tarihi yapıların çoğu Timur ve torunlarının yaptırdığı eserlerdir. Timur, tepedeki eski kenti terk edip yeni Semerkant’ı tepenin güneyindeki ovalık arazide kurdu. Bu başkenti dünyanın en mükemmel şehri yapmak istiyordu. Bunun için ticareti teşvik etti ve Ticaretin gelişmesiyle şehir farklı ülkelerden gelen deri, ipek, keten, değerli taşlar ve baharatlarla doldu. Eğitime önem verdi. Semerkant'ın tarihi Registan meydanı şehrin merkezinde çarşı alanı olarak bu dönemde belirmeye başladı ve 19. yüzyıla kadar Semerkant'ın ticari ve eğitim faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir alan oldu.

Görkemli bir şekilde tasarlanmış Uluğ Bey, Tilya-Kori ve Şer-Dor eğitim kurumu medreseler ve eşsiz dini yapıları buradadır. Tanrıya olan aşk ihtişamının yarattığı bu devasa anıtlar şehrin en ünlü meydanı Registan'ı bütün dünyadan görünür hale getirmiştir. Aynı zamanda Orta Asya'daki İslam biliminin merkezi burasıdır.

400 sütunlu Bibi Hatun Camini Timur kayınvalidesi adına yaptırmış, o dönemde merkez cami işlevi görmüştür. Hem o ve diğer camilere, türbelere Emir Timur'un Gur-î Emir Türbesi gibi diğer yapılara hayran kalıyoruz. Gur-î Emir Türbesi “öğrenciler türesi” anlamına geliyor. Çünkü Emir Timur saygı ifadesi olarak, danışmanı ve öğretmeni Said Berke’nin ayakucuna gömülmeyi vasiyet etmişti. Hem kendinin hem de çocuklarıyla torunlarının mezarı Said Berke’nin arkasındadır. Hiçbir savaşta yenilmeyen, bugünkü Özbekistan’ı Özbekistan yapan bu büyük insan ile ilgili bir anekdot anlatılır, şöyledir: Şam’ı alan Timur, Şam’da üzerlerine derme çatma kulübelerin yapılmış olduğu bazı mezarlar görür. Kime ait olduklarını sorunca sahabeden bazı kimselerin mezarları olduğunu öğrenir. Fakat bu mütevazı mezarların hemen ilerisinde, Emevî Cami’nin yakınında bulunan kubbeli ve son derece gösterişli bir mezarın da Muaviye’nin oğlu Yezid’e ait olduğunu öğrenince hiddetlenir ve “Sahabe mezarlarının üzerine kulübeler kondurmuş, Peygamber Efendimiz'in torununu katletmiş bu adama da saray gibi mezar yapmışsınız” diye bağırır. Yezidi’n türbesinin derhal yıkılmasını emreder. Bu kabri açtırır ve Yezidi’n kemiklerini yaktırır, askerlerine emrederek Yezidi’n mezarının üzerine işetir!

Ayrıca Orta Asya'daki en ünlü mezarlık alanı olan Timurlu hükümdarların onuruna yapılan Şahi-Zinda nekropolünü de ziyaret ediyoruz. Burada 10. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar çok iyi korunmuş 11 türbe bir aradadır.

Yücel Feyzioğlu / 5.Yazı

Kâğıt icadının arkasında bir cinayet var. Kâğıdı Türkler dünyaya nasıl yaydı?

Ertesi gün İpek Yolu'nun incisi olan bu eşsiz kentte heyecan verici iki izlenim bizi bekliyor. Birincisi MS. 751 yılında işe başlayan ve hâlâ çalışmaya devam eden kâğıt üretimi ve Konigil köyü kâğıt atölyeleri. İkincisi ise Uluğ Bey’in gözlemevi. İkisi de dünyanın gelişmesine Semerkant’ın büyük katkısıdır.

1274 yıldır üretilen kâğıt

“Kâğıt üretimi ilk kez MÖ.1930lu yıllarda papirüsün bulunmasıyla başlamış. Bulan kişi Mısırlı Sinuhe’dir. Firavun 1.Amenemhet’in başdanışmanı, zeki ve girişken bir kişidir Sinuhe. 1.Amenemhet, yeni bir başkentin temelini atarken MÖ. 3 Şubat 1947 günü aniden ölüvermiş. Herkeste bir telaş. Durup dururken nasıl ölür? Sağlığı da yerinde. Başvezir İpi ile hazine veziri Meketre, firavunu Sinuhe’nin öldürdüğünü öne sürmüşler. Sinuhe derdini kimseye anlatamamış. Yakalanıp öldürülecek. O da gece yarısı atına binip Mısır’dan kaçmış. Uzun bir yolculuktan sonra Filistin’e sığınmış. Başından geçen inanılmaz maceralar var.

1.Amenemhet’in oğlu Sesostris, babasının yerine geçince ölüm olayını uzun süre araştırmış. On yıl sonra gerçek kâtilin Başvezir İpi ile hazine veziri Meketre olduğunu kanıtlayıp onları cezalandırmış. Mısır’a dönmesi için Sinuhe’ye elçi göndermiş.

Bu olaydan çok etkilenen Sinuhe yaşadıklarını kaleme almak istemiş. Ama yazacağı hikâye testilere, tabletlere sığacak gibi değil. Çok yazı yazabileceği bir nesne aramaya girişmiş ve sonunda papirüs kâğıdını üretmiş. Yaşam hikâyesini ilk kez bu papirüs kâğıdına yazmış: “Sinuhe’nin Hikâyesi” Yazdıkları, roman tadında. Sinuhe, şimdi hem papirüsün mucidi hem de tarihi romanın dedesi sayılıyor.

Tabi bu buluş uygarlık açısından muhteşem bir başlangıç, o tarihten itibaren kitap çoğalıyor. Öyle çoğalıyor ki, M.Ö. 200 yıllarında Mısır Kralı Ptoleme, kitâp üretiminde Mısır’ı geçen Bergama’yı kıskanarak papirüs ihracatını yasaklıyor. Bunun üzerine Bergama Kralı 2. Eugemene kâğıt bulma yarışması açıyor ve Bergama kâğıdı (parşömen) Anadolu’da bulunuyor. Fakat 60 sayfalık bir defter için bir yaşında bir dana kesmek gerekiyor. 120 sayfalık 5 kitap için tam 10 dana. Bu da çözüm olmuyor. Yeni bir arayış başlıyor.

O zamanlar Çin Kralının önemli bir buyruğu var: ‘Kâğıt kıtlığına bir çare bulunsun! Eyaletlere genelge gönderemiyoruz, kitap yazılamıyor. Kolay üretilecek kâğıt bulunsun!’ İlgi duyan herkes kolları sıvıyor. Çay Len (Ts'ai Lun) da kolları sıvayanlardan biridir. Alman bilim kadını Sigrid Hunke’nin yazdığına göre Çay Len (Ts'ai Lun) ünlü bir bilim adamı –başka kaynağa göre ise tarım bakanıdır- ve rastladığı her malzemeye ‘kâğıt olur mu,’ gözüyle bakıyor. Bir gün bu Çay Len (Ts'ai Lun) Pekin pazarında Türk kervancılara rastlıyor. Bir de bakıyor ki at ve develerin keçeden eyer altlıkları var. Çay Len bu keçeleri elliyor, yokluyor ve soruyor: Bunu nasıl yaptınız? Maddesi nedir?”

İlham kaynağı keçe

Türkler yanıtlıyor: "Yünü kaynatıp tokaçlıyoruz, elyafları birbirine geçiyor. İstediğimiz kalınlıkta serip bir kalıp içinde sıkıştırıyoruz, bekletip kuruyunca açıyoruz, işte bu keçe ortaya çıkıyor.”

“Daha incesi, daha beyazı yapılabilir mi?” diye soruyor, olumlu yanıt alınca Çay Len’in gözleri parlıyor. ‘Bundan ben kâğıt yaparım’ diye oracıkta kararını veriyor. Eve döner dönmez ipek artıklarını, yünleri, bitki liflerini ufak parçalara ayırıyor, kaynatıyor, suyunu süzüp tokaçlıyor, tahta kalıba döküp bastırıyor, kurutuyor, işte kâğıt.

Evet, bugünkü kâğıda benzeyen ilk kâğıt bu. Çin 650 yıl boyunca kâğıt üretip dünyaya satmış, yapılışını bir sır gibi saklamış. 750 yılında Semerkantlılar kâğıdın nasıl yapıldığını fark ederek 751 yılında Semerkant’ta üretime geçmişler. İşte hâlâ çalışan o kâğıt değirmeninin başındayız. 752 yılında Halife el Mansur Semerkant’a elçi olarak bilim adamı el Fezari ile arkadaşı Yakup bin Tarık’ı gönderiyor: “Kâğıt üretimini bize de öğretirler mi?” Ülkenin başında Bayan Çur Kağan var. Mansur’un ricasına olumlu cevap veriyor, kâğıt üretimi Bağdat’ta başlıyor, oradan Sicilya’ya geçiyor ve sonra İspanya’ya. Almanya’da ise kâğıt işliği taa 1389 yılında Ulman Stromer adında bir tüccar tarafından Nürnberg’te kuruluyor... Semerkant’taki kuruluştan tam 745 yıl sonra. Böylece Türkler kâğıdın yayılmasına önayak oluyorlar. Yani Marco Polo’nun Çin’den kâğıdı getirip dünyaya yaydığı bilgisi doğru değil. Çünkü “1015 yılında Kartaca doğumlu bir Arap tüccar İtalya’ya geçip de orada kara cahilliğin hüküm sürdüğünü görünce şaşırıp İslam dünyasındaki gelişmeyi anlatıyor, insanlar ilgi gösterince geri dönüyor. Tıptan matematiğe kadar çok önemli 25 bilim kitabıyla Salerno’ya geliyor. Monte Cassino manastırındaki papazlar bu kitapları bu tüccara çeviryip Constantinus Afrikanus (Afrikalı Konstantin) adıyla yayınlıyorlar” (Prof. Fuat Sezgin). Marco Polo o zaman daha dünyada bile yok. O ancak iki yüz elli yıl sonra dünyaya gelecek ve 1271 yılında babası ile doğu yolculuğuna çıkacaktı. Çıktığı bile şüphelidir.

Şimdi Semerkant’ta bu süreci düşündükçe hüzünleniyorum. Kaç kişi bu hikâyeyi biliyor?

“Dünya ne kadar dönerse dönsün / Ne senin gibi âlim bir hükümdar ne de benim gibi bir Türk şairi gelecektir”

İkinci durağımız, Uluğ Bey'in gözlemevi. 1428 yılında inşasına başladığı ve 30 yıl işlev gören en hassas astronomik hesaplamaların yapılabildiği taşa oyulmuş 36 metrelik bir sekstantı olan gözlemevini ziyaret ediyoruz. (Sekstant: Yerküre üzerinde bulunduğumuz yerin enlemini ve boylamını belirlemek amacıyla, bir gök cismiyle ufuk düzlemi arasındaki açısal mesafeyi ölçmekte kullanılan optik seyir cihazıdır.)

Uluğ Bey bu sekstantı dünyanın eksen eğikliğini ve bir yıldız yılının uzunluğunu belirlemek için kullanmış! Yıldızların yerlerini ve hareketlerini gözlemlemiş. Bundan 600 yıl önce bu gözlemevinin yapıldığını düşünürsek, insanda hayranlık uyandırmaktadır. Gözlemevine çıkmadan devasa bir gökyüzü tablosunun önünde Uluğ Bey’in heykeli sizi karşılıyor. Bir tepenin üstündedir Gözlemevi. İnsanlar tepeyi saygıyla doldurmuş, bu büyük esere merak ve hayranlıkla bakıyorlar.

Niyazov anlatıyor: “Uluğ Bey, 22 Mart 1394 Azerbaycan’ın Sultaniye şehrinde doğdu. Babası Timur’un küçük oğlu Şahruh, annesi Gevher Şad hanımdır. 1394-1405 yılları arasında sarayda geleneksel dinî ilimler, ardından mantık, matematik ve astronomi tahsili gördü. 1404’te Timur tarafından Muhammed Sultan’ın kızı Öge Begüm ile evlendirildi.”

Uluğ Bey daha on yaşında. İnanılır gibi değil. Niyazov devam ediyor:

“Babası Şahruh, Uluğ Bey’e Henüz on altı yaşında iken 1409 yılında Semerkant merkezli Mâverâünnehir bölgesinin yönetimini verdi. Genç yaşta devlet yönetimini öğrenen Uluğ Bey, kuzeybatıda Ceyhun ırmağından Soğan AK’a ve kuzeydoğuda Asparay kentine kadar otuz sekiz yıl bu geniş coğrafyanın emiri olarak görev yaptı. Ancak vaktinin çoğunu bilimsel çalışmaya adadığı için devlet işlerini babasının yardımıyla yürütüyor, hutbelerde ve sikkelerde Şahruh’un adını kullanıyordu. Uluğ Bey döneminde Semerkant naklî ve aklî ilimlerin, sanat ve edebiyatın en parlak günlerini yaşadığı bir merkez haline geldi.”

Uluğ Bey çok yönlü bir yönetici

“Matematikçi, astronom, yazar, şair ve Kur’ân-ı Kerîm’i de hatmetmiş bir şahsiyetti. Döneminin her alanda başarılı sanat ve edebiyat, din ve bilim insanlarını davet ederek onları hürmetle karşılamış, onlara bol ihsanda bulunmuş, kendisi de onların bilgisinden yararlanmıştır. Bursalı Kadızâde-i Rûmî, Cemşîd el-Kâşî ve Ali Kuşçu bunların en ünlülerindendir. Uluğ Bey’in saray şairleri arasında İsmet-i Buhârî ile Çağatay şiirinin ilk önemli şairi Sekkâkî’nin özel bir yeri vardı. Sekkâkî, Uluğ Bey için yazdığı kasidede, “Dünya ne kadar dönerse dönsün / Ne senin gibi âlim bir hükümdar ne de benim gibi bir Türk şairi gelecektir” diyerek hem onu hem kendini övmüştür.

Matematik ve astronomi alanındaki üstün başarılarının yanında Uluğ Bey’in mimaride bıraktığı eşsiz eserlerin bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır. 1417-1420 yılları arasında biri Buhara’da, diğeri Semerkant’ta iki medrese yaptırmış ve geniş vakıflarla bunları desteklemiştir. O medreseler hâlâ parasız eğitim vermeğe devam ediyor. Öğrencilerin konutunu ve yemeğini karşılıyor. Birinin yemekhanesine girdim. Yemeye davet ettiler. Çağının en ünlü bilim adamlarının bu medreselerde geometri, aritmetik, musiki ve astronomi olmak üzere 400 yıl boyunca ders verdikleri, Uluğ Bey’in de bu derslere katıldığı ve zaman zaman ders verdiği bilinmektedir. Mimari alanında da Uluğ Bey, dedesi Timur’un da ihtimam gösterdiği ve sahabe kabrinin bulunduğu Şah Zinde Mezarlığı’ndaki yapıları onartmış, Gûr-ı Emir’e bir taçkapı yaptırmış ve yeni galeriler ilâve ettirmiştir. Ayrıca Semerkant’ın Registan meydanında bugüne ulaşmayan sufî dervişlerin sohbet ve zikir için toplandıkları, bir süre ikamet ettikleri mekânlar, bir hamam ve geniş bahçeler içinde iki saray inşa ettirmiştir.

Üstün bir zekâya sahip olan Uluğ Bey henüz küçük yaşta Marâga Rasathanesi’ni görmüş ve zamanın en büyük rasathanesini Semerkant’ta kurmuştur. Uluğ Bey’in ölümüne kadar otuz yıl çalışmasını sürdüren rasathane ve burada oluşturulan astronomi tabloları, teleskopun icadına kadar ilim dünyasında etkili olmuştur. Uluğ Bey, kullandığı Zeyc-i İlḫânî’de gördüğü bazı ölçüm hatalarını gidermek için hem İslâm dünyasında hem Avrupa’da alanında kaynak eser kabul edilen Zeyc-i Uluġ Bey’i düzenlemiş ve bitirmiştir. Zeyç: Yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetveldir. Ayrıca onun geometri alanında ve özellikle üçgenler konusunda araştırmalar yaparak tanjant ve sinüs cetvelleri oluşturduğu bilinmektedir.”

Bu kadar bilgi yüklendikten sonra akşam yemeğini Uluğ Bey kervansarayında (Semerkant Ulusal Evi) Özbek folklorunu hayranlıkla izleyerek yiyoruz. Sonra Registan meydanına çıkıyoruz: Manzara muhteşem.

Yücel Feyzioğlu / 6.Yazı

“Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim”

Bir zamanlar Buhara hükümdarının oğlu, yoksul bir aileden güzel bir kıza âşık oldu. Gecesini gündüzünü, hayalini rüyasını bu kız doldurdu. Anasına söyledi, arkadaşlarına coşkuyla aşkını anlattı. Babası duyunca, “Nasıl olur, benim oğlum soylu olmayan bir yoksul kızını nasıl sever?” diye şaşırdı, kızdı. “Olamaz! Ya o kız ya da biz!” diye hükmünü verdi. Şehzade bu tepkiyi beklemiyordu, sınıf eşitsizliğinin bu kadar keskin olduğunu görüp yemeden içmeden kesildi, önüne konulan en sevdiği yemekleri bile geri itti, zayıflayıp iplere döndü. Herkesle ilişkisini kesip kara gülmez, söz söylemez biri oldu.

Babası endişeye kapılıp ünlü hekim İbn-i Sina'yı davet etti: “Bu şehzadenin derdi nedir? Bir kız için insan sararıp solar mı? İstediği beyin kızını alırım ona, istediği kadar cariye veririm,” dedi. “Lütfen bakın ciddi bir rahatsızlığı var mı? Ben bugün var, yarın yokum, onu iyileştirin!”

İbn-i Sînâ, şehzadeyi muayene etti, yumuşacık sohbetlerle onun dilini çözdü. Gencin kara sevdaya tutulduğunu anladı. Çözümler önerdi, onu yumuşattı. Genç adam: “Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim” diyecekken İbn-i Sînâ gencin babasıyla görüştü. Hükümdara şehzadenin hastalığının sebebini anlattı ve iyileşmesi için iki seçenek sundu: Birincisi gencin sevdiği kızla evlenmesi, ikincisi de zayıflığını gidermek için yedi bileşenden oluşan yüksek kalorili bir yemekle beslenmesi. Hükümdar yumuşadı, ikisini de kabul etti, nasıl bir yemek olduğunu sordu. O da etli, sebzeli bir pilav tarifi yapıp verdi. İşte o pilav hâlâ Orta Asya’da zevkle yenilen İbn-i Sînâ’nın tarifi ile yapılan pilavdır. Şehzade sevdiği kızla nişanlanıp o pilavdan yiyerek kendine geldi. Biz de bu hikâyeyi dinlerken aynı pilavdan yedik. O kadar lezzetliydi ki, tatil boyunca o pilavdan kendimizi mahrum etmedik.

İbn-i Sînâ da ceza yedi

980 yılında Buhara’nın Efşene köyünde doğmuştu İbn-i Sînâ, üstün yetenekli bir hekim, astronom ve büyük bir filozoftu. 997 yılında daha on yedi yaşında iken tehlikeli bir hastalıktan kurtardığı için Emir II. Nuh'un hekimi tayin edilmişti. Bu hizmetinin karşılığında aldığı en önemli ödül ise Samanilerin kütüphanesinden dilediğince yararlanmak oldu. Kütüphanede kısa süre sonra meydana gelen yangında düşmanları onu bilerek kundaklama yapmakla suçladı. Ama İbn-i Sînâ yüz yıllarca dünyayı etkilemeye devam etti. Batı dünyası 700 yıl onun eserlerinden yararlandı. Hikâyesi uzun, onun buluşlarını, aşklarını, acılarını sürgünlerini, hapsedilişini hepiniz biliyorsunuz, anlatmama gerek yok.

Şimdi biz onun doğduğu kente, Buhara’ya doğru yoldayız. Rehberimiz Niyazov önce İpekyolu üstüne dokümanter bir film izletti. Sonra güncel bilgi vermeye devam etti:

Kaleminiz tükenmesin

“11 yıl zorunlu eğitim var Özbekistan’da, okullar parasız. Son 3 yılı meslek öğrenimi ya da üniversiteye hazırlık. Üniversite için yıllık sadece 230 Avro karşılığı Som harç alınıyor. Sovyet döneminden halkın %90ı iyi bir eğitim almış zaten, eğitimi kimse ihmal etmiyor. Özbeklerin %70’i Rusça öğrenmeyi reddetmiş. Ama şimdi öğrenmek isteyen çok, çünkü zorlama yok. Okullarda 2.dil Rusça. İlkokul 2.sınıftan itibaren 3.dil ekleniyor: İngilizce, Almanca vs. (Ya Türkçe? Yok!) Sadece dışarıdan gelen diplomat çocukları için birkaç özel okul var, onun dışında yok. Askerlik bir yıl, engelliler için bir ay. Çalışanlar %13 vergi veriyor, iş sahipleri %25.

Polisiye olayların sayısı yılda 40 bin. Mafya olayları çok. Özbek mafyası Rusya ve Ukrayna’da daha çok iş görüyor. Birçoğu yakalanmış, kırktan fazla mafya lideri hapiste.

Bütün köylerde ilk yardım kurumları var. Orada iyileştirme sağlanamazsa hastalar hastanelere sevk ediliyor. Hamile hanımlar düzenli muayene ediliyor, çocuk engelliyse, alınıyor, doğumdan bir ay önce izinli sayılıyorlar, doğumdan sonra 3 yıl ücretinin % 70ini alarak analık iznini kullanıyorlar. 16. Yaşının bitimine kadar çocuk parası alıyorlar. Sağlık hizmetleri ücretsizdir. Doktorlar yeterli değil. Özel klinikler de var. Engellilere devlet bakıyor.

Emekliler, çalışırken aldıkları ücretin % 70ini alıyorlar. İşsizlik parası çok az, 5 Avro. İşsizlere iş bulma kurumları üç kez işyeri teklifi yapıyor. İşsiz kişi üçünü de beğenmezse, kendi başının çaresine bakmak zorunda. Sovyetler dağıldıktan sonra çok insan işsiz kalmış. Herkes yararı olur diye dil öğrenmeye başlamış, çünkü yabancı sermaye ülkeye gelmiş.

Afganistan’dan ülkeye göçen Özbekler oldu, onlar iş bulamadı ve yardım da görmediler ve mafya gruplarına katıldılar. Uyuşturucu ağını, giderek demir çelik ve altın rezervlerini kontrol etmeye başladılar. İslam Kerimov döneminde bunlarla işbirliği yapılmaya başlandı.

Haftalık çalışma süresi 40 saat. Şeflerinki süresiz. Ne zaman iş biterse o zaman iş yerinden ayrılabiliyorlar. O nedenle şef olmak isteyen pek yok.

Yol boyunca her sorumuza yanıt veriyor Niyazov. Nevai kentinin yanından geçiyoruz. Bu kent Ali Şir Nevai adına 1958 yılında kurulmuş yeni bir il. 8 ilçe ve 53 köy bu kente bağlıdır. Kızılkum çölünün bir bölümünü kaplayarak yaygın kurulmuş. Ekonomik, endüstriyel ve tarımsal üretimde çok önemli bir kent.

Yolda 11.yy’dan Reşat Malik Kervansarayına geliyoruz. Karşısında Sardoba sarnıcı var. Saray gibi yapılmış. İçi çok derin, kullanılmasa da hâlâ su var. Sarnıç bakımlı değil. Bir zamanlar İpekyolu’nda kullanılmış. Sarnıcın yanında derme çatma bir ocakta kömür ateşiyle samsa pişiriyorlar. Kimse yaklaşmak istemiyor. Ben bir tane alıyorum, yarısını eşime veriyorum, içi et ve baharat dolu, nefis bir lezzet. “Immm!.. Bir tane daha hazırla!” diyorum, herkes sıraya giriyor.

İpekyolu Kervansarayının yanında resimler

Sanat eserlerini de orada bulmak, seyretmek, onları satın almak mümkün. Bütün dünyada minyatür sanatının Farslar tarafından geliştirildiği algısı vardır. Eski kaynaklar ise minyatürün Manizme inanan Türkler tarafından geliştirildiğini yazmaktadır. Sanatçıları buluyorum. Cebimdeki paranın hepsini resme verip Resul Khalinov’dan on resim alıyorum. İnanılmaz güzel ve estetik değeri büyük resimler. Eşim “Sen şaşkınsın, acil para gerekirse ne yaparız!” diye söyleniyor. “Sendeki para yeter!” diye yanıt veriyorum. Alman arkadaşlar da şaşkınlıkla elimdeki resimlere bakıyorlar. “Size bu estetiğin tadına varmak düşüyor,” diyorum, gülerek resimlerin başına birikiyorlar.

Eşim, “Her gittiği yerde bir çılgınlığı vardır sevgili eşimin,” diye yakınıyor. Grubumuzdaki hanımlar çevresine birikip onu teselli ediyorlar.

Yola devam. İlk kez Kızılkum çölünün doğu yakasından geçip bitkilerin arasına dalıyoruz. Kuzeybatıya gittikçe çöl yayılıyor. Ancak buraya çöl demek zor, saksavul bitkileri kaplamış her yanı, yeşillik var. Kanallarla mümbit hale getirilmiş. Yılda iki kez ürün alınıyor. Sürülerle koyun yayılıyor. Orta Asya cinsi geliştirilmiş, daha kilolu, kuyrukları küçük, boyu uzun bir cins.

Şimdi Pekin’den başlayıp İpekyolu üzerinden ve Anadolu’dan geçerek Almanya- Duisburg kentine ulaşacak demiryolu yapılıyor. Karşılığında Özbekistan Çine gaz veriyor.

Kentler, yollar tertemiz. Herkes çöpünü naylon torbayla sokağa bırakıyor, saat sabah 7.00, çöp arabaları çöpleri alıp depolara götürüyor, orada yakılıp yeniden enerjiye dönüştürülüyor.

İmam Buharî Türbesinde

Özbekistan bağımsızlıktan hemen sonra ilk iş olarak İmam Buharî’nin türbesini harabe olmaktan kurtarmış. Asıl adı Muhammed bin İsmail olan İmam Buharî, 20 Temmuz 810'da Buhara’da doğdu.

İslam dinine önemli hizmetler yapan bilginlerin başında gelir... Binlerce hadisin arasından gerçek hadisleri derleyip kitaplaştıran Buharî olmuştur. Yalnız Özbekistan’ın değil, bütün Orta Asya’nın kültürel ve dinî kimliği gibidir o. Hadis bilginlerinin efendisi unvanını almıştır.

Çağlar boyunca Müslümanların uğrak yeri ve ziyaretgâhı olan İmam Buharî Türbesi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Buhara’nın Zenginlikleri

Ark kalesini ziyaret ediyoruz. Bu kale, Buhara hanlarına ve emirlerine uzun süre hem ikametgâh hem de hükümet merkezi olarak hizmet veren devasa bir yerleşke. Günümüzde yedi farklı müzeye ev sahipliği yapıyor. Çar-Minar minaresi, İsmail Samani türbesi, Attari türbesi, Uluğ Bey medresesi, hepsi bakımlı, insanlar dolup taşıyor.

Ayrıca Lebi Hauz camii, Bala Hauz camii, Poyi Kalon yerleşkesi: Kalan minaresi, Mir Arap medresesi, Kalan türbesi gibi tarihi mekânları ziyaret ediyoruz. Buhara emirlerinin yazlık sarayı Sitarai-Mahi-Hasa, Çar Bakır türbesi ve hatıralık eşyaların satıldığı Zargaron pazarını geziyoruz.

Buhara Türklerin kutsal kentlerinden biri. Milyonlarca Müslüman ve yabancı turist bu kenti ziyaret ediyor.

Emirlerin ve hanların güç, zenginlik ve ticaret yolları için yarıştığı bir zamana geri dönmüş gibiyiz. Unutulmaz tarihi anıtların fotoğraflarıyla belleğimiz zenginleşiyor!

Bu akşam Nadir Divan Medresesi'nde yemek var, yine nefis pilav ve folklorik danslar eşliğinde Doğu'nun ihtişamına yaklaştıracak bir kıyafet sergisi bizi bekliyor.

“Önce bir güzele âşık ol”

Asıl adı Bahaeddin Muhammed b. Muhammed Buharî olan Bahaeddin Nakşibendi (1318-1389) Nakşibendiye tarikatının kurucusudur. Buhara yakınlarında bir köyde doğan Bahaeddin Nakşibendi’nin Kasri Arifan köyünde türbesi var. Gençliğinde kumaşlara nakış işleyen babasına çıraklık yaptığı için “Nakşibendi” (nakışçı) lakabıyla anılır olmuş. Başka yerlerde, özellikle Türkiye’de, halk arasında Şâh-ı Nakşibendi olarak bilinir. Başlangıcı Yûsuf Hemedânî’ye (ö. 1140) ulaştığı kabul edilen Türkistan kökenli tasavvufî Hâcegân geleneğinin yedincisinin Bahaeddin Nakşibendi olduğu söylenir. On sekiz yaşında Hâcegân şeyhlerinden Hoca Muhammed Babayı ile tanışmış ve sonraki yıllarda onun halifesi Seyit Emir Külâl (ö. 1370) tarafından eğitilmiş. Tasavvufî eğitimi sırasında Halil Ata ve Kusem Şeyh gibi Yesevî şeyhlerinden de zikir ve erkân dersleri almış.

Tasavvuf yolunda çeşitli şeyhlerle görüşmek üzere Horasan ve Mâverâünnehir bölgelerindeki kentleri dolaşmış. Tasavvufî eğitimini tamamlayıp Türkistan’ın birçok kentinde bulunmuş, çok sayıda kişi kendisine mürit olmuş. Yetmiş dört yaşında Buhara’da vefat etmiş ve Kasrı Arifan adlı köye defnedilmiş. Başlangıçta mütevazı bir durumda olan kabrinin etrafı zamanla mescit, medrese, tekke, misafirhane gibi müştemilat ile büyük bir külliye haline gelmiş. Külliye bugün de Özbekistan’ın önemli ziyaretgâhlarından biridir. Bahaeddin Nakşibendi’nin vefatından sonra yerine Hoca Alâeddin Attâr geçmiş ve irşat vazifesini devam ettirmiş. Zengin bir aileye mensup olan ve medresede eğitim gören Attâr’a Nakşıbendi’nin Buhara çarşısında elma sattırarak onda bulunması muhtemel olan kendini beğenme duygusunu terbiye ettiği rivayet edilir.

Kendisine mürit olmak için gelen ancak kalbinin katı olduğunu düşündüğü kişilere, “Önce bir güzele âşık ol, onun aşkıyla kalbin yumuşasın, sonra gelip mürit ol” dermiş.

Kasrı Arifan köyündeki külliyesini ziyaret ettikten sonra Özbekistan’daki gezimiz sona eriyor. Son derece gelişmiş hızlı tren yolculuğu ile Buhara’dan Taşkent’e dönüyoruz. Tren içinde uçakta olduğu gibi yemek servisi yapılıyor. Yemek için ayrı bir para alınmıyor. Trenler de istasyonlar da tıklım tıklım. Birkaç yıl içinde bu güzel istasyonları büütmrk zorunda kalacakları şimdiden belli.

Sovyetlerden sonra atılım yapan çağdaş sanat ve edebiyatına değinmeden bu dizi yazıyı kapatamayız. Toplumları ileri götüren, çağdaşlaştıran odur: BİLİM, SANAT VE EDEBİYAT

YARIN: Özbekistan edebiyatına çağdaş şiiri kazandıran, kazandırdığı için de kurşuna dizilen büyük şair ÇOLPAN ve devamcıları!

Yücel Feyzioğlu / 7. Yazı

“Gülen başkalarıdır, ağlayan ben ben...”

Özbekistan’da okuryazar olmayan yok gibidir. Semerkand ve Buhara şehirleri ve Fergana, Harezm bölgeleri târih boyunca bilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu şehirlerde; Harezmî, Birûnî, Uluğ Bey, Kâdızâde-i Rûmî, Ali Şir Nevâî, Gıyâseddîn Cemşid Kâşî eş-Şirâzî, Muhammed el-Buhârî, Ubeydullah-ı Ahrâr, Necmeddîn-i Kübrâ gibi birçok bilim insanı, şair ve yazar yetişmiştir.

Aradan yüzlerce yıl geçmiş olsa da bu coğrafyada yetişen bu büyük insanların etkileri günümüzde hâlâ sürmektedir.

O büyük kültürden gelen günümüz yazar ve şairlerine gelince; ünlü yazar Babahan Muhammed Şerif ile daha 1987 yılında Baku’da tanışmış, Hazar Denizi’ne karşı oturup sohbet etmiştik. Karısına karşı nasıl da ince ve sevecendi. Bir lale yaprağı gibi koruyordu onu, üstüne titriyordu. “Şafak Söker” kitabındaki şiirleri gibi...

Bugünkü Özbek Edebiyatının, 19. yy'ın ikinci yarısına kadar Orta Asya Türk yurtlarının ortak edebiyatı temeli üstünde yükselmiş olduğunu vurguluyordu.

Türkiye'de daha çok "Çağatay Edebiyatı" olarak bilinen kültürün devamcısıydı. Özbeklerin 20.yy sesi ünlü şair Çolpan’ın olduğunu söylemişti. Yaşamı boyunca özgürlük şarkılarını dilinden düşürmeyen şairin hayatı büyük bir dramla sonlanmıştı. Çolpan’a karşı ilgiyi bende böyle uyandırmıştı sevgili Babahan.

Çolpan’ın asıl adı Abdülhamid Süleymanoğlu Yunus'tu. 1897 yılında Özbekistan'ın Andican kentinde doğdu. Genç yaşta hem Türk dünyası hem de Batı edebiyatına çalıştı. 1913 yılından itibaren daha 16 yaşında iken aktif olarak yazarlığa başladı ve adını duyurdu. İlk makalelerini “Sada-yı Türkistan”, “Sada-yı Fergana” ve “Türkistan” gazetelerinde yazdı. Dönemin önemli olaylarını milliyetçi bir tavırla yazan Çolpan, ses getirdi. 1922'de şiirleri Özbek Yaş Şairleri adlı antolojide yayınlandı. Aynı yılda ilk şiir kitabı Bulaqlar basıldı.

Türkistan'ın parçalanmasının ardından söylediği şu dörtlük herkesin dilindedir:

Gülen başkalarıdır, ağlayan ben ben.

Oynayan başkalarıdır, inleyen ben.

Egemenlik öykülerini işiten ben ben,

Kulluk şarkısını dinleyen yine ben.

Ne yazık ki bu büyük şair Türkiye’de tanınmadı. Türkiye aydını tek yanlı olarak Batı’ya ve Rusya’ya o kadar odaklanmıştı ki, kendi kültürüne, kendi geçmişine ilgi göstermedi. Bu ilgisizlik hâlâ devam ediyor. Çolpan ve Kazak şairi Muğcan Cumabay doğdukları zaman Fransız devrimi ile imparatorluklar çoktan çökmeye başlamış, bütün dünyada milli edebiyat, ulusalcılık yol almıştı. “Bunlar da kendi toplumlarının Rusya’dan bağımsız ve özgür olmasını istiyor, milli edebiyatı destekliyorlardı. Tarihî şiirler yanında lirik, doğal, trajik ve sosyal şiirler de kaleme aldılar. Dile, edebiyata, millî kültür ve tarihe, mitolojik şahıs ve kaynaklara, hürriyete, bağımsızlığa, kadın ve insan haklarına, şiirlerinde geniş yer verdiler. Epik, lirik, idealist duyarlılıkta, bireysel ve sosyal hüznü işlediler.

Sonun Başlangıcı...

Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sonun başlangıcına adım atıldı. Uygulanan baskıcı politikalar ve hükûmetin tutumuyla milliyetçi aydınlarla birlikte Çolpan da susmak zorunda kaldı, yazılar yazamadı. 1925 yılında “güçlüler karşısında eğdim boynumu” diyerek sustuğunu pişmanlıkla itiraf etmek zorunda kaldı. Suskunluğun onu kurtarmayacağını görmüştü. 14 Haziran 1937'de milliyetçilik suçlaması ile halk düşmanı ilan edilerek tutuklandı. Hapishanede gördüğü yoğun işkencelerden sonra 4 Ekim 1938'de kurşuna dizilerek infaz edildi.

Mağcan Cumabay da1893 yılında Güney Kazakistan'da, Sasık Göl yakınında bir köyde doğmuştu. Cumabay Kazakların, Çolpan da Özbeklerin ünlü şair ve yazarıydılar. M. Cumabay da 1932 yılında tutuklandı, 7 yıl sonra o da kurşuna dizildi.

Hayatta iken yayımlanamayan eserleri bağımsızlık kazanıldıktan sonra yayınlandı. 1991'de Kazakistan’da ve Özbekistan’da cadde ve kütüphanelere onların ismi verildi. Çolpan anısına Nevai edebiyat ödülü konuldu.

Ünlü Kazak yazarı ve aydını Muhtar Avezov şöyle yazıyor: “Bu iki Türkistan aydınının ilkeleri, fikirleri, bilgileri, duyguları, hassasiyetleri ve lirik şiir estetikleri birbirlerine yakındır. Mağcan, Abay’la birlikte Kazak şiirinin, Çolpan ise Özbek yeni şiirinin kurucularıdır. Şiir dışında çok yönlü yazarlık başarılarıyla da benzeşirler. Şiir ve nesir edebiyatı yanında ülkelerinde ilk başarılı çevirileri de onlar yaptılar. Çolpan; Çehov, Şekspir ve Tagor’dan, Cumabay da Maksim Gorki, Mamin Sibiryak ve Vsevold Ivanov’dan çeviriler yaptılar.”

“Yeni kuşakları cahillikten kurtarmak istediler. Her iki şair de cedidci bir hassasiyetle eğitime, okullara büyük önem verdi. Mağcan 1922’de Orenburg’da Pedagogika adlı dikkat çeken kitabı bunun için yazdı. Çolpan gençlerin ve bilhassa kadınların okuma yazma öğrenmeleri, eğitilmeleri, sosyal hayata katılıp kendilerini ve toplumu geliştirmeleriyle ilgili birçok şiir ve makale yazdı.”

“Söz ustalığında Çolpan Yahya Kemal Beyatlı ve Şekspir’le karşılaştırıldı; Mağcan’a Kazakların Puşkin’i dendi. Bilindiği gibi Yahya Kemal, yeni Türkiye Türkçesi şiir dilinin, Şekspir İngiliz tiyatro edebiyatının ve Puşkin Rus edebi dilinin kurucularıdır. Mağcan ve Çolpan, sadece Kazak ve Özbekler için değil, bütün Türk dünyası edebiyatları için de önemlidirler.”

Tarihî ve Yarı Mitolojik Kahramanlara Özlem

Cedidciler tarihe ve yarı mitolojik Türk kahramanlarına eserlerinde çok yer verdiler. Rusya’ya bağımlılıktan kurtulmak için tarihin altın çağlarını moral güç olarak işaret ettiler. Mağcan Cumabay Türkistan ve Alıs tağı, Bayrum başta olmak üzere Oral, Oral Tayı, Ot, Ok Jetpes’ting Kıyasında gibi şiirlerde ulu mekânlar ve şahısları anımsatır. Bunlardan bazıları şunlardır: Emir Temur, Atapır, Abılay Han, Uvalı Han, Koylıbay, Ak Nazar, Kasım Han, Afrasyap, Uluğ Bey, Subitay, İbni Sina, Farabi, Atilla vb.

Türkistan’ın bu yiğit evlatlarından biri 1937 ve diğeri 1938’de öldürülerek şehit edildiler. Onları öldürenleri değil, bugün Cumabay ile Çolpan’ı konuşuyoruz.

1991'de Özbekistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla ülkede "Ulusal İçerikli" bir edebiyat yeniden gelişmeye başladı. Bu edebiyatın başlıca temsilcileri şu isimlerden oluşmaktadır: Hamit Alimcan, Erkin Vahidov, Abdullah Oripov, Cemal Kemal, Rauf Parfi, Gûlçehre Nurullayeva, Amar Matcan, Dedehan Hasan, Muhammed Salih, Hasiyet Baba Muradova, Azim Süyün, Umsan Azimov, Şevket Rahman, Erkin Azam, Hurşit Davron, Tahir Kahhar, Sait Ahmet, Naim Karimov, Nazar Eşankul, Muhammed Yusup, Mirtemir Tursunov, Halime Xudoyberdiyeva, Gafur Gulom daha bir çok yazar ve şair...

Özbekistan edebiyatında önemli isimlerin başında yer alan ünlü bir kadın şaireyi özellikle anmak istiyorum:

Zülfiye

1915 Taşkent doğumlu olan şaire 21. yüzyılın en iyi Özbek şairlerinden biri olarak tanınıyor. İlk şiir koleksiyonunu 17 yaşındayken yazan Zülfiye, Özbek kadınlar için ‘sevgi, vefa ve sadakatin simgesidir. Savaş yıllarında yazdığı şiirlerle mücadele ruhunu mısralara döken ve umut olan ünlü şaire, 1935 yılında kaleme aldığı şiirlerle Özbek halkının gönlünü kazanan şair Hamid Alimcan ile evlendi.

Her iki şairin aşkı Özbekistan’da ölümsüzleşirken, eşi Hamid Alimcan’ı 3 Temmuz 1944 yılında bir trafik kazasında (?) kaybeden Zülfiye Alimcan, daha sonra yazdığı birçok şiirini eşine adayarak ve destanlarıyla oyun ve opera liberettosu yazarak dünya literatüründeki yerini aldı.

Şiirlerinde ağırlıklı olarak Özbek kadının sadakati, sağlam iradesi ve iyi kalpliliğini anlatan Zülfiye'nin Rusça, İngilizce, Almanca, Bulgarca, Çince, arapça, Farsça ve daha birçok dillere çevrilen şiirleri, Özbekistan’daki birçok şaire de ilham kaynağı oldu.

Not: Bu diziyi yazarken, bildiklerimle, gördüklerimle, dinlediklerimle yetinmeyerek güvendiğim çeşitli kaynaklardan yararlandım.

Yücel Feyzioğlu,

Fotoğraf: Brigitte ve Frank Gorille