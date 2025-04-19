İnsan sağlığını tehlikeye atacaklardı... Son tüketim tarihi geçmiş tonlarca peynir ele geçirildi

Kaynak: DHA
İnsan sağlığını tehlikeye atacaklardı... Son tüketim tarihi geçmiş tonlarca peynir ele geçirildi

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri ele geçirildi.

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ekipleri, süt üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı. "Gıda Güvenilirliğinde Sıfır Tolerans" sloganıyla sahaya inen ekiplerin denetiminde, son tüketim tarihi geçmiş 23 ton lor peyniri tespit edildi.

Piyasadan toplanarak imha edilen lor peynirleri için Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, Kontrol Görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi" denildi.

İnsan sağlığını tehlikeye atacaklardı... Son tüketim tarihi geçmiş tonlarca peynir ele geçirildi

İnsan sağlığını tehlikeye atacaklardı... Son tüketim tarihi geçmiş tonlarca peynir ele geçirildi

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