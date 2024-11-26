İnsan yıkayan makine icat ettiler!

Kaynak: Haber Merkezi
İnsan yıkayan makine icat ettiler!

Japonya’da bir banyo malzemeleri üreticisi insan yıkama makinesi tasarladıklarını duyurdu. Osaka Kansai Expo fuarında tanıtılması planlanan ürün 15 dakika içerisinde insanı yıkayıp kurutmayı vaat ediyor.

Science Co. adında bir Japon banyo malzemeleri üreticisi "insan yıkama makinesi" ürününü nisan ayında tanıtmayı planlıyor.

15 DAKİKADA YIKAYIP KURUTACAK

Nisan ayında Osaka Kansai Expo fuarında kamuoyuna tanıtılacak makine uyku kapsüllerini andırıyor. Fuarda yapılması planlanan tanıtımda gönüllü insanlar söylendiği gibi 15 dakika yıkanıp kurutulacak.

Üretici şirket, insan yıkama makinesinin tedavi edici faydalara da sahip olacağını iddia ediyor.

Japon gazetesi Mainichi Shimbun, insan yıkama makinesi için insanların vücudunu taratıp stres ve yorgunluk seviyelerini ölçeceğini ve zihin durumlarına uygun görüntüler üreterek kişi için "rahatlatıcı bir alan oluşturacağını" yazdı.

Yıllar öncesinde ortaya atılan bir fikre dayanan insan yıkama makinesi konsepti Futurism'e göre ilk kez 1970'te yine Osaka'da bir fuarda benzer bir makine tanıtılmıştı. Sanyo Electric Co. tarafından üretilmiş olan makine Panasonic'in bünyesinde.

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