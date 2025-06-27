İnsan yiyen dev anakonda şehre indi. Evlere doğru ilerledi. Yavrusu tekrar gündeme getirdi

Brezilya’nın Bonito şehrinde, sulama kanalından şehir merkezine doğru ilerleyen 10,3 metre uzunluğunda, 450 kilogram ağırlığındaki dev bir anakonda, yol çalışması yapan kepçe operatörü tarafından fark edildi.

Operatör, telsizle durumu bildirerek iş makinesinin kepçesiyle yılanı yakalamayı başardı. Yeşillik alandan gelen bu devasa yılanın, avlarını sıkarak öldürüp bütün olarak yediği belirtildi. Yetkililer, yılanın bölgedeki kayıp kişilerle bağlantılı olabileceğinden endişe ediyor.

Olay, geçtiğimiz yıl benzer bir şekilde 10 metrelik bir anakondanın yine bir iş makinesi operatörü tarafından yakalanmasıyla gündeme gelen bölgede paniğe yol açtı. Yakalanan yılanın, geçtiğimiz yıl görülen anakondanın yavrusu olduğu tahmin edilen 5 metrelik başka bir yılanla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, bu büyüklükteki anakondaların nadiren şehir yakınlarına geldiğini, ancak ormanlık alanların tahrip edilmesiyle habitatlarının daraldığını belirtiyor. Bu durum, yılanların yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine yaklaşmasına neden oluyor.

Yerel yetkililer, halkı sakin olmaya ve vahşi hayvanlarla karşılaşmamak için dikkatli davranmaya çağırdı. Yakalanan anakonda, uzman ekipler tarafından doğal yaşam alanına geri bırakılmak üzere koruma altına alındı. Ancak, kayıp kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor.