İnsan yüzlü örümcek paniği! Renk değiştiriyor

Yalova’nın merkeze bağlı Safran köyünde yaşayan bir vatandaş, evinin bahçesinde sıra dışı bir örümcekle karşılaştı. Görünümüyle insan yüzünü andıran örümcek, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Türkiye'nin farklı noktalarında da daha önce görülen örümceğin İnsan yüzlü örümcek" olarak adlandırılan Köşeli yengeç örümceği" olduğu bildirildi. Latince isminin Palearktik Thomisus onustus olduğu ifade edilen örümceğin kamuflaj yeteneğiyle çiçeklerin üstünde avını beklerken renk değiştirebildiği kaydedildi.

