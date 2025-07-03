İnsan zihnini taklit eden Centaur bilim dünyasında tartışma yarattı

Araştırmacılar, 60 bin kişinin katıldığı 160 psikoloji çalışmasından elde edilen 10 milyonun üzerinde veriyle eğittikleri Centaur isimli yapay zekâ sisteminin, insan davranışlarını farklı senaryolarda başarıyla öngördüğünü duyurdu. Hafıza oyunlarından kumara, problem çözmeden dil testlerine kadar uzanan deneysel ortamlar kullanıldı. Araştırma, 2023 Dünya Yapay Zekâ Konferansı'nda tanıtıldı.

Modelin geliştiricileri, Centaur'un daha önce karşılaşmadığı dil tabanlı durumlarda dahi insan tepkilerine yakın sonuçlar verdiğini öne sürdü. Ancak projeye dâhil olmayan bazı uzmanlar, bu iddiaya mesafeli yaklaştı. Yapay zekânın insan bilişsel süreçlerini gerçekten yansıtıp yansıtmadığına dair tartışmalar sürüyor.

Yine de araştırmayı yöneten ekip, Centaur’un klasik bilişsel bilim deneylerinden daha hızlı ve etkili sonuçlar üretebileceğini savunuyor. Uygulama alanlarının genişlemesi, özellikle psikolojik araştırmalar ve kullanıcı deneyimi testlerinde önemli bir sıçrama yaratabilir.