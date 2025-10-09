Yaşayan bir insana ilk kez genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri nakledildi.

Çin'de yapılan çalışmaya göre, bilim insanları, bir canlı türünden alınan organların diğer türlere nakledildiği "ksenotransplantasyon" denemelerinde bir ilke imza attı.

Araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan aldıkları karaciğeri, daha önceki çalışmalardaki beyin ölümü gerçeklemiş insanların aksine yaşayan karaciğer kanseri hastasına nakletti.

Naklin yapılmasından sonraki ilk 31 gün boyunca hastanın vücudu karaciğeri reddetmedi fakat 38. günde söz konusu organ, bazı komplikasyonlar nedeniyle operasyonla vücuttan geri alındı.

Komplikasyonlar, organın çıkarılmasının ardından giderilse de 71 yaşındaki hasta, nakilden sonraki 171. günde tekrarlı üst sindirim sistemi kanamalarına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının, hayvanlardan insanlara nakil denemelerinde organların reddedilme risklerini azaltmak için ileri düzey genetik modifikasyonların önemini vurguladığını aktardı.

Çalışmanın sonuçları, "Journal of Hepatology" dergisinde yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya genelinde organ ihtiyacının yalnızca yüzde 10'u karşılanabiliyor. "Ksenotransplantasyon" olarak bilinen yöntem, organ bağışı krizine çözüm bulmayı hedefliyor.