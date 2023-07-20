İnsanı tanımak için en iyi sorular hangileri

İnsanı tanımak ve tanışmak gerçekten zor. Peki tanımadığınız biriyle samimiyet kurmak için hangi sorular en iyileridir? İşte yanıtı…

İnsanı tanımak için en iyi sorular hangileri

Editör: Erkavim Yıldırım

Klasik tabirle bir insanı en iyi tanıyacak yerler bir yolculuk sırasındaki vasıta, içki masasında, tatilde ya da borç vermektir.. Halk arasındaki genel inanış böyledir. Çünkü bu durumlar insanların içlerine döndükleri, yalnız oldukları, durumlardır. İnsanları anlamak insanları tanımak zor bir durumdur.

Bazen bir insanı beş dakikada bazı insanları yıllar geçsede tanımak mümkün olmaz. Tanışmakta çok güçtür. Her inşa bunu kolaylıkla başaramaz. Böyle durumlarda bazı sorular adeta anahtar niteliğindedir. İşte o sorular

Sence hayatta ne olmazsa olmaz? Sağlık, para, aşk mı?

Bir süper kahramanla birlikte olsaydın hangisi olurdun?

Burcun nedir?

Bugüne kadar herhangi bir suç işledin mi?

Çocukluğunun en güzel anısı nedir?

5 yıl içinde kendini nerede görüyorsun?

Özel gücünün ne olmasını isterdin?

Favori kitabın, filmin hangisi ve neden?

Aldığın en güzel hediye ne?

Seni en çok mutlu eden şey ne?

Bugüne kadar kazandığın en büyük başarı ne?
Kendinle ilgili bir şeyi değiştirmek isteseydin bu ne olurdu?

Sence ne önemli özelliğin ne?

Hayatındaki en büyük pişmanlığın nedir?

En sevdiğin ünlü söz hangisi?

Bugüne kadar aldığın en zor karar ne?

Çok sinirlendirdiğinde ne yaparsın?

Hangi saatlerde iyi hissediyorsun?

En sevdiğin yemek ve tatlı hangisi?

Hiç özel bir kursa gittin mi, özel bir eğitim aldın mı?

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