İnsanlar kaç yaşında büyüyor?

İngiltere’de yer alan University College London'dan bir antropolog olan Dr. Brenna Hassett, Cheltenham Bilim Festivali'nde, çocukluk süresinin artık geçmiş yıllara göre daha uzun olduğunu söyledi. Hassett şunları söyledi:

"İnsanlar, ebeveynlerine doğadaki diğer tüm canlılardan uzun, çok uzun bir bağımlılık dönemine sahip olma eğilimindedir. Ben 40 ile diyorum ama bilirsiniz ki, ailenizin tahammül etme isteğine bağlı olarak çok daha uzun veya çok daha kısa olabilir. İnsanların yatırım yaptığı biri olmaktan, diğer insanlara yatırım yapan birine geçtiğinizde çocukluğunuz sona erer. Yani ebeveyn olmakla ilgili bile değil. Bu sadece toplumunuz veya kültürünüz ile nasıl etkileşime girdiğinizle ilgili”

AİLELERE BAĞIMLILIK NE KADAR SÜRER

Dr Hassett, insanların kendilerini beslemeyi öğrenmesi, ergenliğinin bitmesi veya üniversiteden mezun olmaları halinde de yıllar boyunca bağımlı kalabileceklerini savundu. Aynı zamanda, “Growing Up Human: The Evolution of Childhood” (Büyüyen İnsan: Çocukluğun Evrimi) adlı kitabın yazarı olan Hassett sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayatımın 15 yılını, herkes için net bir kayıp olduğum bir 'kentsel çocukluk' olarak değerlendirmek istiyorum. Toplum için değerli bir şey üretmedim. Annemi ara sıra para göndermesi için aradım. 39 yaşında kendi çocuğum oldu ve sonunda lavaboya yatırım yapan birine dönüştüm.Bu olağanüstü uzun çocukluğu yaşayabildim çünkü ailem bana yardım etti.”

Son olarak Dr. Hassett, modern insanların yaşadığı çocukluk çağının uzunluğunun üç yüzyıl yaşaması gereken bir türle karşılaştırılabilir olduğunu açıkladı. Hassett, "300 yıl yaşamıyoruz. Bizi eşit derecede uzun bir çocukluğu olan diğer türlerle karşılaştırırsanız, bir balina elde edersiniz. Ancak, onlar da bu kadar uzun yaşamıyor. Uzun çocukluklarımızın, ebeveynlerin yavrularına diğer türlerden daha fazla yatırım yapmasına neden oldu. Bu, Neandertalleri geride bırakarak baskın insan türü haline gelmemizin ve onları yok olmaya zorlamamızın arkasındaki sebeplerden biri olabilir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Hassett’in bildirdiğine göre 21. yüzyılın talepleri, ergenlik döneminin daha da uzadığı anlamına geliyor. Hassett, "Şempanzeler ergenlik döneminde bir ya da iki yıl geçirirler. Cinsel olgunluğa erişebilir ve birkaç yıl sonra, sosyal olarak hazır olduklarında bebek sahibi olabilirler. Ve bunlar bildiğimiz sosyal olarak en karmaşık hayvanlar. Onlar için iki yıl üzeren dönem bizim için 20 ya da 30 yıl sürüyor” diye konuştu.