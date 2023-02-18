İnsanlar ölmesin diye işini namusuyla yapanlar işten atıldığı için insanlar enkaz altında ölüyor

Türkiye’yi yakan depremlerin vurduğu şehirlerde binlerce bina yıkıldı. Evet, depremler tarihimizdeki en büyük afetlerden biri. Ancak binlerce insanımızın yaşamını kaybetmesinde sadece depremin kendisi sorumlu değil. Politik sebepler, kalitesiz malzemelerden inşa edilen devasa apartmanlar, hatalı kentleşme, mevzuatlara aykırı şekilde yapılan yapılar, denetimsizlik, para hırsıyla hareket eden müteahhitler… Kısacası, binlerce insanın yaşamını yitirmesinin en büyük sorumlusu işini hakkıyla yapmayan insanlar.



Bu doğrultuda, yıllar önce ülkemizde yaşanan ve eğer ders alınsaydı, bugün yaşadığımız can kayıplarının önüne geçilmesinde etkisi olabilecek bir olayı ve kahramanını hatırlamakta fayda var.



"O İDEALİST BİR MİMARDI"

Instagram'da bir kullanıcı, "Sormayacak mıyız? Alev Şahin haksız mı çıktı? Kahramanları neden çok geç fark etmekteyiz? Tıpkı... Tehlikenin de farkına varmakta geç kaldığımız gibi... O idealist bir mimardı. Kalitesizliğe karşı çıktı. Başkaca bir suçu da yoktu!.." diye bir paylaşım yaptı.



ALEV ŞAHİN'İN HİKÂYESİ

T24’ün 2019 tarihli haberine göre, mimar Alev Şahin, 2011 yılında Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalışmaya başladı



2016 yılında, şehirde yaptığı denetimlerde, inşa ettiği binalarda kalitesiz beton kullanan firmalara ceza kesti. Normal şartlarda ilgili firmalara yönelik denetimlerin artırılması, gerekirse firmaların faaliyetlerinin durdurulması gerekiyordu. Ancak bunun yerine, bugün yaşadığımız felaketin sebepleri ve sorumluları hakkında oldukça önemli ipuçları barından başka bir gelişme yaşandı. Alev Şahin, 6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden ihraç edildi.







FETÖ İTİRAFÇISI BETON ŞİRKETİ İDDİASI

İlgili tarihlerde Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir habere göre ise Alev Şahin’in mesleğinden ihraç edilmesinin sebebi, Şahin’in ceza kestiği, FETÖ itirafçısı bir beton şirketinin sahibi tarafından verilen ifadeydi.



Şahin konu hakkında “Amirim bana akşam saat 16.30’da bir beton numunesi almamı söylüyordu. Ben de bu betonu kimin döktüğünü bilemeyeceğim için bunu kabul etmiyordum. Bu işi yapacak birilerini buluyorlardı ancak bu doğru değil ve bu sebeplerden ben son bir yılımda bir nevi cezalandırıldım, hiçbir iş verilmedi.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.







"İŞİMİ, EKMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM"

İddiaya göre, kalitesiz beton kullanan firmalara ceza kestiği için ihraç edilen Alev Şahin, “işimi, ekmeğimi geri istiyorum” talebiyle Düzce kent merkezinde oturma eylemi başlattı.



Ancak Şahin’in günler hatta yıllar süren hak arama mücadelesi, sayısız defa hapis ve para cezalarıyla sekteye uğratıldı. Denetimsizlik, yanlış yapılaşma, para hırsı ve rant ise binlerce insanın ölümüne sebep olmaya devam ediyor.

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