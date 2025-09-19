İnsanları canlı canlı mezara sokup tedavi ettiğini söyledi! Üfürükçünün sözleri Müge Anlı’yı çileden çıkarttı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay gündeme geldi. 38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz’ün ortalıktan kaybolduğunu söyleyen söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin üfürükçü tarafından kandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu.

Müge Anlı "Muhammet Bey, bir üfürükçünün peşine takılıp evinden kopmuş. Mezar kazıp içine girmek, nefs terbiyesi, evinin altına mezar gibi bir yer kazdırmış" dedi.

“200 BİN TL ‘Yİ YEMEK İÇİN KOCAMI YANINDA TUTUYOR”

Ayşe Hanım ise "Van'da ev yaptırdı, 6 katlı ev yaptırmış; altına mezar, altına çilehane yaptırdı. Yarım ekmek yiyerek bizden uzak zikir çekecekmiş, beyni yıkanmış aklı uçmuş gitmiş. Kocamı boşuna yanında tutmuyor gelirimizi kullanıyor. Ayda 200 bin TL geliri var onları yemek için kocamı yanında tutuyor" ifadelerini kullandı.

Devamında ise "Eve hiç gelmedi bir yıldır, evin üstüne bir kat ev yaptırmış üfürükçü İsa gelip yatıyor" ifadelerini kullandı. Ayşe Hanım eşinin paralarıyla çeşitli yerlerde ilim merkezleri açtıklarını da söyledi.

"YARI ÇIPLAKTI KAFASI YERİNDE DEĞİL GİBİYDİ”

Yayına katılan bazı izleyiciler üfürükçünün insanları mezar ya da tabuta sokarak tedavi ettiğini iddia etti. Bir kişi yayına bağlanıp "Ben bu yazın 3 hafta önce gittim oraya gördüm orayı. Ablanın kocası abi oradaydı, yarı çıplaktı, kafası yerinde değil gibiydi" dedi.

ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Canlı yayına bağlanan üfürükçü İsa "Ben üfürükçü değilim hasta tedavi ediyorum. Gariban vatandaşım" dedi.

Anlı’nın tepkisi ise sert oldu.

"Üfürükçüsün işte tıp okumamışsınız. Madem sadece Kuran okuyorsun benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?" diyerek ateş püskürdü.