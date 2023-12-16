İnsanların %88'i iç giyimde rahatlığa önem veriyor

Gelecek yıl kullanıcıların konforunu artıran, destekleyici ve hareket özgürlüğü sağlayan ürünlerin öne çıkacağını söyleyen yerli iç giyim markası, 2024’ün trendlerini anlatırken sektörün dinamiklerine ışık tuttu.

Xsights Araştırma’nın Türkiye’nin İç Giyim Trendleri analizine göre, katılımcıların %88'i ürün satın alırken rahatlığa önem verdiğini belirtirken %12 ise şıklığı önceliklendiriyor. 2024’te sürdürülebilirlik odaklı tasarımların kritik bir rol oynayacağını dile getiren yerli iç giyim markası Moonlight Underwear CEO’su Muhammet Çungur, iç giyim trendleriyle ilgili dinamikleri ve üretim sürecinde kullandıkları teknolojileri paylaştı.

İç çamaşırı, kişisel ihtiyaçların önemli bir parçasını oluşturuyor diyen Muhammet Çungur, "İç çamaşırı seçiminde tüketicilerin beklentileri global çapta benzerlik gösteriyor. Konfor, kalite, dayanıklılık ve stil gibi temel unsurlar hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli kriterler olarak öne çıkıyor" dedi.

“2024’TE HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAĞLAYAN ÜRÜNLER POPÜLER OLACAK”

"Tüketici alışkanlıklarını ve beklentilerini sürekli olarak takip ediyoruz" diyen Moonlight Underwear CEO’su Muhammet Çungur, “Önümüzdeki günlerde sürdürülebilirlik, iç çamaşırlarında daha fazla konuşulacak. Kullanıcıların konforunu artıran, destekleyici ve hareket özgürlüğü sağlayan ürünler öne çıkacak. Güncel moda trendlerini yansıtan estetik ve şık iç çamaşırlarında minimalist tasarımlar tercih edilecek. Siyah, beyaz, kırmızı ve bej gibi renkler popülerliğini sürdürecek” şeklinde konuştu.

“İÇ GİYİMDE NEM EMİCİ, ANTİBAKTERİYEL VE TERMAL ÖZELLİKLİ MALZEMELER ÖN PLANDA”

“Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve konforunu göz önünde bulundurarak, yeni teknoloji tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Özel destek sistemleriyle, farklı vücut tiplerine uygun üretimlere odaklanıyoruz” ifadelerini kullanan Moonlight Underwear CEO’su Muhammet Çungur, kullandıkları teknolojileri şöyle sıraladı:

“Her sektörde olduğu gibi iç giyimde de artık teknolojiyle daha sürdürülebilir üretimler yapılıyor. Kullandığımız teknolojiler arasındaki dikiş teknikleri, ürünlerin kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Yumuşaklık, esneklik ve nefes alabilirlik konusunda kumaş seçimine özen gösteriyoruz. Her bedene hitap ediyoruz. Beden ölçülerine uygun kalıpların oluşturulması için de bilgisayar destekli tasarım ve kesim teknolojileri kullanıyoruz. Yeni trendleri takip ederek, nem emici, antibakteriyel, termal özelliklere sahip malzemelerin kullanılmasına hassasiyetle yaklaşıyoruz.”

“İÇ GİYİMDE ÇEVRE DOSTU ÜRÜN KULLANIMI ARTTI”

Moonlight Underwear CEO’su Muhammet Çungur, “Tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere yönelik talepleri arttı. Markalar ise üretim süreçlerini gözden geçirmeye, daha çevre dostu malzemeler kullanmaya yöneldi. Sürdürülebilirliği temel prensiplerimizden biri kabul eden bir marka olarak biz de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için süratle çalışıyoruz. Rusya, Ortadoğu ve birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. 2024'te ihracatımızı artırarak faaliyet alanımızı genişlemeyi planlıyoruz. Ülke ekonomimize daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.