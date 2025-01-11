İnsanların canını hiçe sayıp trafiği tehlikeye soktu

Yaşanan tehlikeli sürüş, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trafikte BÜYÜK TEHLİKE YARATTI

Olay, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden 34 DJL 077 plakalı otomobilin sürücüsünün, kontrolsüz şekilde araç kullanmasıyla başladı. Diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkaran sürücü, aracının arkasına geçip uzun farlarını yakarak diğer sürücülerin görüşlerini kısıtladı. Ardından, kendisini sollamak isteyen araçlara yol vermeyerek, sol şeritten seyreden araçların önüne geçip şeridi kapattı. Yolun tamamen boş olmasına rağmen, sağ ve sol şeritlerdeki araçları geçmeye devam ederek trafik akışını engelledi.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDA

Tüm bu tehlikeli hareketler, başka bir araçta bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün diğer araçların arkasına geçerek uzun farlarını yaktığı, yolu kapattığı ve sinyallerini art arda sağ ve solu yakarak alay edercesine yol verdiği görülüyor. Trafikteki diğer sürücüler, sık sık selektör yapmalarına rağmen yolu açmayan maganda sürücü, sağ ve sol şeritleri sürekli değiştirerek trafiği engellemeye devam etti.

MAGANDA YAKALANDI, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Diğer sürücülerinin ihbarı üzerine, trafik magandası Sultanhanı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince yakalandı. Bazı sürücüler şikayetçi olurken, maganda sürücü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görüntüler üzerinden Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da tahkikat başlatılırken, trafik ekiplerince sürücüye birçok maddeden cezai işlem uygulandı.