Temiz bir çevre hepimizin sorumluluğu" cümlelerine yer verdi.



Kent estetiği ve çevre sağlığı çerçevesinde her ihbarı değerlendiren Nilüfer Belediyesi, son olarak Ürünlü Mahallesinden gelen ihbarla harekete geçti. Mahallenin belli bölgelerine insanların bıraktığı molozların ve atıkların olduğu bilgisi üzerine kamyon ve kepçe ile hareket geçti. Halk sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliği oluşturan gelişi güzel atılmış çöp ve molozlar kamyonlarla alındı. Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Nilüfer’in doğasına yakışanı birlikte koruyalım!

Ürünlü’de doğaya bırakılan atıkları bugün ekiplerimiz temizliyor. Oysa en güzeli, bu atıkların hiç buraya gelmemesi. Temiz bir çevre hepimizin sorumluluğu" cümleleriyle fotoğraflar paylaşıldı.