İnsanların karşı cinste itici bulduğu 10 kişilik özelliği

2. BENCİLLİK

Dengeli bir ilişki, her iki tarafın da birbirinin amaçlarını ve arzularını desteklediği karşılıklı düşünce ve uzlaşmayı içerir. Eğer bir kişi, kendi ihtiyaçlarını partnerinin ihtiyaçlarından üstün tutuyorsa o ilişki muhtemelen pek uzun sürmeyecektir.