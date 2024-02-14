İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı

İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de, uzun bir aranın ardından ilk kez insan veba vakası görüldü.
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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 1

Yeni araştırmalara göre, insanların çoğunlukla hastalığa neden olan "Yersinia pestis" bakterisini taşıyan pirelerin ısırıklarından maruz kaldığı ortaya çıktı.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 2

Evdeki evcil hayvanlar, enfekte olmuş kemirgenleri avlarlarsa veya benzer şekilde enfekte bir pire tarafından ısırılırlarsa, vebaya karşı enfekte olabilirler.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 3

Evcil hayvanlar daha sonra enfeksiyonu insanlara, doku veya öksürük yoluyla vücut sıvılarıyla aktarabilirler. Ayrıca, insanları ısıran pireleri de eve taşıyabilirler.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 4

Kediler, vebaya karşı özellikle hassas olabilir çünkü vücutları enfeksiyonu temizlemekte zorlanır ve kemirgenleri kovalama olasılıkları diğer evcil hayvanlara göre daha fazladır.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 5

Veba köpeklerde çok daha nadir görülse de, 2014 yılında Colorado'da enfekte bir pit bull terrier ile yakın temas halinde bulunan kişiler arasında, köpeğin sahibi ve iki veteriner kliniği çalışanı da dahil olmak üzere dört veba vakası bildirilmiştir.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 6

Deschutes İlçesi sağlık memuru Dr. Richard Fawcett, son vakaya karışan kedinin "çok hasta" olduğunu ve akıntılı bir apsesi olduğunu, bu durumun oldukça ciddi bir enfeksiyona işaret ettiğini belirtti.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 7

Fawcett, sahibinin enfeksiyonunun muhtemelen "hıyarcıklı veba" olarak bilinen bir lenf düğümünde başladığını ve hastaneye kaldırıldığında enfeksiyonun kan dolaşımına ilerlediğini söyledi.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 8

Ayrıca, hastanın "antibiyotik tedavisine çok iyi yanıt verdiğini" de ekledi.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 9

Fawcett, doktorların, potansiyel enfeksiyonların semptomlara dönüşmesini önlemek için hastanın yakın temas halinde bulunduğu kişilere de dikkatli bir şekilde antibiyotik uyguladığını belirtti.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 10

Oregon'un son insan veba vakası 2015 yılında görüldü.

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İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı 11

O zamanlar eyalet sağlık bakanlığı, genç bir kızın muhtemelen bir av gezisi sırasında pire ısırığından enfeksiyon kaptığını açıkladı.

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