İnsanlığın korkulu rüyası veba yine hortladı

Yeni araştırmalara göre, insanların çoğunlukla hastalığa neden olan "Yersinia pestis" bakterisini taşıyan pirelerin ısırıklarından maruz kaldığı ortaya çıktı.
Evdeki evcil hayvanlar, enfekte olmuş kemirgenleri avlarlarsa veya benzer şekilde enfekte bir pire tarafından ısırılırlarsa, vebaya karşı enfekte olabilirler.
Evcil hayvanlar daha sonra enfeksiyonu insanlara, doku veya öksürük yoluyla vücut sıvılarıyla aktarabilirler. Ayrıca, insanları ısıran pireleri de eve taşıyabilirler.
Kediler, vebaya karşı özellikle hassas olabilir çünkü vücutları enfeksiyonu temizlemekte zorlanır ve kemirgenleri kovalama olasılıkları diğer evcil hayvanlara göre daha fazladır.
Veba köpeklerde çok daha nadir görülse de, 2014 yılında Colorado'da enfekte bir pit bull terrier ile yakın temas halinde bulunan kişiler arasında, köpeğin sahibi ve iki veteriner kliniği çalışanı da dahil olmak üzere dört veba vakası bildirilmiştir.
Deschutes İlçesi sağlık memuru Dr. Richard Fawcett, son vakaya karışan kedinin "çok hasta" olduğunu ve akıntılı bir apsesi olduğunu, bu durumun oldukça ciddi bir enfeksiyona işaret ettiğini belirtti.
Fawcett, sahibinin enfeksiyonunun muhtemelen "hıyarcıklı veba" olarak bilinen bir lenf düğümünde başladığını ve hastaneye kaldırıldığında enfeksiyonun kan dolaşımına ilerlediğini söyledi.
Ayrıca, hastanın "antibiyotik tedavisine çok iyi yanıt verdiğini" de ekledi.
Fawcett, doktorların, potansiyel enfeksiyonların semptomlara dönüşmesini önlemek için hastanın yakın temas halinde bulunduğu kişilere de dikkatli bir şekilde antibiyotik uyguladığını belirtti.
Oregon'un son insan veba vakası 2015 yılında görüldü.
O zamanlar eyalet sağlık bakanlığı, genç bir kızın muhtemelen bir av gezisi sırasında pire ısırığından enfeksiyon kaptığını açıkladı.