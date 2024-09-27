İnsanlığın öldüğünün resmi: Ev karşılığında 13 yaşındaki kızını sattı

Semerkant’ta 41 yaşındaki bir kadın, 13 yaşındaki kızını ev karşılığında takas etmeye çalıştığı gerekçesiyle 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadın, Semerkant’a çalışmaya geldiğinde ailesinin konutunun olmadığını belirterek, üç çocuğundan birini 25.000 dolar değerindeki bir ev karşılığında takas etme teklifini kabul etti. Ortanca kızını bu kişiye veren kadın, biraz para aldıktan sonra anlaşmayı kutlamak için bir restorana gitti ve burada kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı.

Bu, kadının ikinci mahkumiyeti olarak kayıtlara geçti. Sonuç olarak, 13 yaşındaki kız da dahil olmak üzere çocukları devlet vesayeti altına alındı. Bu dava, Özbekistan genelinde büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar, çocuk koruma ve insan ticaretiyle mücadele önlemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Özbekistan’da çocuk ticareti, hükümetin bu sorunu azaltma çabalarına rağmen ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. İnsan Ticareti Raporu’na göre, 2019-2020 yıllarında bildirilen insan ticareti suçlarının yaklaşık %43’ü çocukları içeriyordu. Bu vakalar genellikle bebeklerin satışı ve tıbbi personelin yasadışı planlara dahil olmasını içeriyor. Ayrıca, özellikle kırsal alanlarda ekonomik zorluklar nedeniyle son yıllarda çocuk ticaretinde artış gözlemleniyor.

Bu olay, Özbekistan’da çocuk koruma yasalarının ve insan ticaretiyle mücadele önlemlerinin ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlar, hükümetin bu konuda daha sıkı önlemler almasını ve çocukların güvenliğini sağlamak için daha etkili politikalar geliştirmesini talep ediyor.