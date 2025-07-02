İnsanlığın utanç günü! Madımak Katliamı’nın üzerinden tam 32 yıl geçti

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta, 33 aydınımız, 2 otel çalışanı ve bir yurttaş olmak üzere 37 insan yanarak hayatını kaybetti. Aralarında Metin Altıok, Behçet Aysan, Asım Bezirci, Nesimi Çimen gibi edebiyatımızın, şiirimizin köklü isimleri vardı.

İNSANLIĞIN DİRİ DİRİ YAKILDIĞI KARA GÜN

1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a giden çoğunluğu Alevi aydın ve sanatçılardan oluşan 33 kişi, Madımak Oteli’nde diri diri yakıldı. Sivas Katliamın’ın üzerinden 32 yıl geçti.

Aydınlar, sanatçılar ve şairlerden oluşan bir grup, dört günlük şenlik programına katılmak üzere 1993 yılında Sivas’a gitti. 1 Temmuz’da şenliğin açılış konuşmasını yapanlar arasında yazar Aziz Nesin de vardı. Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen ve Asım Bezirci gibi isimler de etkinlik için kente gelenler arasındaydı.

AZİZ NESİN'İN KİTABI HEDEF GÖSTERİLDİ

Aziz Nesin’in, Salman Rushdie’nin tartışmalı kitabı Şeytan Ayetleri’ni yayımlatması nedeniyle hedef gösterildiği bildiriler dağıtıldı ve yerel basında provokatif haberler yapıldı. Ayrıca dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin’in şenliklere ev sahipliği yapması eleştirildi; bildiri metninde Nesin için “Şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGANLARIN SAYISI 15 BİNE ULAŞTI

Cuma namazı sonrası, Ulu Camii önünde toplanan kalabalık, “Sivas laiklere mezar olacak”, “Şeriat isteriz” gibi sloganlarla yürüyüşe geçti. Kalabalık, önce kültür merkezine, ardından Madımak Oteli’ne yöneldi. Saatler ilerledikçe sayıları 15 bine ulaşan grup, oteli taşladı, araçları ve bir heykeli ateşe verdi. Saat 19:00 civarında otel ateşe verildi. Yangın sırasında içeride mahsur kalanlar kaçamadı; 33 aydın ve 2 otel çalışanı hayatını kaybetti.

Otel önündeki araçlar ateşe verildi, camlar kırıldı ve yaklaşık iki saat sonra otel tamamen ateşe teslim oldu. Kalabalık, sloganlarına devam etti.

“CEHENNEM ATEŞİ İŞTE!”

İhlas Haber Ajansı kameralarının çektiği görüntülerde, saldırganların ateşi büyütmek için teşvikte bulundukları bir saldırganın “Lan yakın!” diye bağırdığı, ilk alevlerin görünmesiyle de “Cehennem ateşi işte!” diye bağırdıkları kaydedildi.

35 KİŞİ DİRİ DİRİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan takviye kuvvetler ya geç geldi ya da yetersiz kaldı. Otelde bulunan 35 kişi diri diri yakılarak öldürüldü.

TANSU ÇİLLER'İN SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Turgut Özal’ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel’den boşalan DYP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini henüz bir hafta önce devralan Tansu Çiller, katliam sonrası “Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir” ifadeleri büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Demirel ise katliamı münferit bir vaka olarak değerlendirip, “Alevi-Sünni çatışmasına dönüşmemiş olmasını” vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI, AZİZ NESİN'İ HEDEF GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ise “Aziz Nesin’in halkın inançlarına karşı bilinen tahrikleri nedeniyle halk galeyana gelmiştir” sözleriyle Aziz Nesin’i hedef gösterdi. Nesin, daha sonra Gazioğlu'nu “yalancılıkla” suçladı.

"NE YAPAYIM, YETKİM YOKTU”

Koalisyon ortağı SHP’nin eski genel başkanı ve dönemin başbakan yardımcısı Erdal İnönü, olaylar sırasında Aziz Nesin ile telefon görüşmesi yaparak takviye güç sözü verdi, kimsenin kılına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söyledi ancak katliam engellenemedi. İnönü, sonrasında kendisi ve partisi üzerine yapılan eleştirilere “Ne yapayım, yetkim yoktu” diyerek yanıt verdi.

DAVA SÜRECİ

Katliamın ardından 35 kişi gözaltına alınırken, bu sayı 190’a kadar çıktı. Ancak 66 kişi serbest bırakıldı. Geri kalanlar, “Laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışmak” suçuyla Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde 1 yıl boyunca yargılandı. “Sivas davası” olarak anılan süreçte, 22 sanık 15 yıl, 3 sanık 10 yıl, 54 sanık 3 yıl ve 6 sanık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 37 sanık ise beraat etti.

Sonrasında Yargıtay kararları bozdu ve sanıklar yeniden yargılandı. 1998’de 33 sanık idam, 14 sanık ise 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı. Ancak idam cezaları usul eksikliği nedeniyle iptal edildi. 2000’de idam cezaları tekrar verildi fakat 2002’de idam cezasının kaldırılmasıyla 33 sanık müebbet hapse mahkum oldu. Tahliyelerle birlikte hapiste kalanların sayısı 33’e düştü.

SANIKLARDAN BAZILARI FİRAR ETTİ

Katliamın kilit isimlerinden 8 sanık, 1997’deki bozma kararı sonrası firar etti. Bunlar arasında davanın bir numaralı sanığı, Sivas Belediye Meclisi Üyesi Cafer Erçakmak da vardı. 2011’de kalp krizi sonucu öldüğü iddia edilen Erçakmak, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Mağdur avukatları DNA testi talep etti ve mezarda yatan kişinin yüzde 99.9 oranında Erçakmak olduğu tespit edildi.

ZAMAN AŞIMI KARARI

Sivas Davası 2014 yılında zaman aşımına uğrayarak kapandı. İnsan hakları örgütleri ve siyasi partiler, insanlık suçlarında zaman aşımının kaldırılmasını talep etti. Ancak mahkeme başkanı, “İnsanlık suçlarında zaman aşımı olmaz ancak bu suçu işleyenler kamu görevlisi değil sivil oldukları için dava düşmüştür” açıklamasında bulundu.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise karar sonrası, “Sadece 5 kişi ile ilgili zaman aşımı olmuştur. Müebbet hapis cezası ile içeride olan onlarca insan var. Burada hedef saptırılıyor. Tek taraflı bakmayı doğru bulmuyorum. Başka davalarda da zaman aşımı süreci işlemişti” diyerek eleştirilere yanıt verdi.

MADIMAK OTELİ'NE NE OLDU?

Olayın üzerinden 32 yıl geçti. Aradan yıllar geçse de Madımak’ın külleri tam anlamıyla soğumadı. Sivas katliamının ardından Madımak Oteli’nin alt katına bir kebapçı açıldı. Tepkilerin ardından 2010 yılında kebapçı kapatılarak otel kamulaştırıldı. 2011 yılında ise bina ‘Sivas Bilim ve Kültür Merkezi’ haline getirildi. Madımak Oteli hâlâ bir utanç anıtı olarak hafızalarda duruyor. Binanın alt katında kurulan “Bilim ve Kültür Merkezi” her ne kadar sembolik bir adım gibi görünse de, toplumun vicdanında bu yangının izi hâlâ sürüyor.

KATLİAMDA KATLEDİLENLER SİVAS'TA ANILDI

33 sanatçı ve aydının diri diri yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı'nın 32'inci yıl dönümü bugün. Sivas'ta katliamda hayatını kaybedenler için anma törenleri başladı.

Anmada "Dersim'i, Maraş'ı, Çorum'u, Ankara Gar Katliamı'nı, Suruç'u ve daha nicelerini, Suriye'deki Alevi soykırımını da unutmayalım. Unutursak yeniden hatırlatırlar" denildi.

'MADIMAK HÂLÂ YANIYOR'

Sivas Katliamının 32. yıl dönümünde, Sivas'ın ardından Ankara’da da anma töreni gerçekleşti. Düzenlenen anma yürüyüşüne Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesi ev sahipliği yaptı. Dikmen Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş, 2 Temmuz Parkı’nda sona erdi. Yüzlerce kişi ellerinde karanfiller ve dövizlerle “Unutmadık, unutturmayacağız” sloganları attı.

SİYASETÇİLER MADIMAK KATLİAMI'NI ANDI

Siyasetçiler 32. yılında Madımak Katliamı'nı andı; "Bu bir insanlık suçudur, zaman aşımıyla değil adaletle yargılanmalıdır" dedi.

Siyasetçiler, sosyal medya hesaplarından Madımak Katliamı'nın 32’inci yıldönümünde, otelde yakılarak katledilen 33 kişiyi andı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İnsanlık tarihinin en alçak katliamlarından biri olan Sivas Katliamı'nın 32.yıldönümü.



Aradan 32 yıl geçmesine rağmen Madımak hâlâ yangın yeri.



Yakınlarını kaybeden ailelerin ve Türkiye’de laikliğe, demokrasiye, Cumhuriyet’e inanan herkesin yüreği kanamaya devam ediyor… pic.twitter.com/x28WuCrZ7e — Veli Ağbaba (@veliagbaba) July 2, 2025

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

HAYATINI KAYBEDEN SANATÇI, ŞAİR VE YAZARLAR

• Muhlis Akarsu – 45 yaşında, sanatçı

• Muhibe Akarsu – 45 yaşında, Muhlis Akarsu’nun eşi

• Gülender Akça – 25 yaşında

• Metin Altıok – 53 yaşında, şair, yazar, felsefeci

• Mehmet Atay – 25 yaşında, gazeteci, fotoğraf sanatçısı

• Sehergül Ateş – 30 yaşında

• Behçet Sefa Aysan – 44 yaşında, şair

• Erdal Ayrancı – 35 yaşında

• Asım Bezirci – 66 yaşında, araştırmacı, yazar

• Belkıs Çakır – 18 yaşında

• Serpil Canik – 19 yaşında

• Muammer Çiçek – 26 yaşında, aktör

• Nesimi Çimen – 62 yaşında, şair, sanatçı

• Carina Cuanna Thuijs – 23 yaşında, Hollandalı akademisyen

• Serkan Doğan – 19 yaşında

• Hasret Gültekin – 22 yaşında şair, sanatçı

• Murat Gündüz – 22 yaşında

• Gülsüm Karababa – 22 yaşında

• Uğur Kaynar – 37 yaşında, şair

• Asaf Koçak – 35 yaşında, karikatürist

• Koray Kaya – 12 yaşında

• Menekşe Kaya – 15 yaşında

• Handan Metin – 20 yaşında

• Sait Metin – 23 yaşında

• Huriye Özkan – 22 yaşında

• Yeşim Özkan – 20 yaşında

• Ahmet Özyurt – 21 yaşında

• Nurcan Şahin – 18 yaşında

• Özlem Şahin – 17 yaşında

• Asuman Sivri – 16 yaşında

• Yasemin Sivri – 19 yaşında

• Edibe Sulari – 40 yaşında, sanatçı

• İnci Türk – 22 yaşında