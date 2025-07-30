İnsanlık bekledi farkına varmadan dolandırıldı

İstanbul'dan hasta annesini görmek üzere Çorlu'ya gelen 67 yaşındaki emekli Hasan Gürgen'ın aracı, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki eski Gaziler Parkı yakınında bozuldu. Gürgen, çevredeki kişilerden yardım isteyerek bir çekici getirilmesini rica etti.

Yardım isteyen yaşlı adamın yanına gelen tanımadığı bir kişi, çekici ayarlayabileceğini söyleyerek Gürgen'den 400 lira talep etti. Parayı alan şahıs, bir anda ortadan kaybolunca emekli vatandaş şok yaşadı.

Olay yerine gelen bir başka vatandaş, hem polisi hem de çekiciyi arayarak yardım etti. Arızalı araç, çekiciyle birlikte tamirhaneye götürüldü.

Olayı anlatan Gürgen, "Arabam durağın olduğu yere geldiğimde takur tukur etti. Araba sonra olduğu yerde durdu kaldı. Arabadan inip çekici çağırayım derken bir vatandaş yanıma yaklaşarak, ‘Sen bana ver oradan 400 lira, ben sana hemen çekici çağıracağım' dedi. Parayı verdim, sonra bir anda ortadan kayboldu." dedi.

Asayiş ekipleri, olay yerinden kaçan dolandırıcının yakalanması için çalışmalara başladı.