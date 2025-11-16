

The Independent gazetesinin haberine göre Japonya'da yaşayan bir kadın, ChatGPT aracılığıyla oluşturduğu sanal damatla evlendi.

Bayan Kano olarak bilinen bu kadının hayalerindeki erkeği tasarlaması sosyal medyanın gündeminde de geniş yankı uyandırdı. Bu partner, bir sohbet robotu tarafından oluşturulan dijital bir kişilik olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Kano, ''Klaus" adını verdiği sanal sevgilisiyle yaşamını sürdürmeye devam ederken, bu günlerde dünya medyasının ilgi odağı haline geldi.

Metaverse'ün sağladığı teknolojik olanaklar sayesinde düğün töreninde bile yaptı. Kano, artırılmış gerçeklik gözlükleri takarak, yüzükleri takarken sanal damadı Klaus'un dijital görüntüsünü yanında yansıttı.

Kano, Klaus ile olan bu sıra dışı birlikteliğinin farkında olduğunu açıkça belirtiyor.

Kano sıradışı düğünle ilgili verdiği röportajda "Yapay zekadan bir adama aşık olduğum için çok kafam karıştı" ifadelerini kullandı.