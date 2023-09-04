İnsanlık tarihini değiştirecek keşif. Uzayda yaşam mümkün olacak

Bilim insanları yaptıkları açıklamada Astronotların uzun süre boyunda Ay’da bulunmasına imkan sağlayacak enerji geliştirdiklerini açıkladı.

Galler’deki Bangor Üniversitesi’nden bilim insanları, üste yaşamı mümkün kılmak için haşhaş tohumu kadar küçük nükleer hücreler geliştirdiklerini açıkladı. Ay'ın Mars’a yolculukta da bir durak olarak kullanılabileceğini belirten bilim insanları, Ay'ın modern teknolojiler için gerekli pek çok kaynağa sahip olduğunu da vurguladı. Ay’daki yaşam belirtisi diğer gezegenlere gitmeyi de kolaylaştırıcağı belirtildi.

NÜKLEER ENERJİ BİR ARABA BOYUTUNDA

Üniversitenin Rolls Royce, İngiltere Uzay Ajansı ve ABD’deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ortaklığında geliştirdiği teknoloji, bütün nükleer enerji santralinin bir araba boyutunda olmasını sağlıyor.

HER YÖNDEN TEST EDİLECEK

Prof. Middleburgh, önümüzdeki aylarda nükleer yakıtı her yönden testlere tabi tutacaklarını söyledi.Ay’da atmosfer olmadığı için hava sıcaklığı -248 dereceye kadar düşüyor.Üniversitenin geliştirdiği ve Trisofuel adlı nükleer yakıt, Rolls Royce’un üreteceği mikro nükleer santralde kullanılacak.

'AY YOLCULUKLARININ GELECEĞİ DEĞİŞEBİLİR'

Hindistan’ın uzay aracı geçen ay Ay’ın güney kutbuna iniş yapan ilk araç olmuştu.

Dr. Phylis Makurunje uzay roketleri için nükleer enerji kaynağı geliştiren bir ekibi yönetiyor

Bangor Üniversitesi’nden başka bir ekip ise uzay roketleri için nükleer itki kaynakları geliştiriyor.

Ekibin başındaki Dr. Phylis Makurunje, yeni sistemlerinin çok güçlü bir itki sağladığını ve mevcut teknolojilerle 9 aydan uzun olan Mars yolculuğunun böylece 6 aya ineceğini açıkladı.

Jeopolitik üzerine çalışan gazeteci ve yazar Tim Marshall’a göre yakıt konusundaki gelişmeler, Ay’ın güney kutbuna gidiş yarışını etkiledi.

'BÜYÜK GÜÇLER BU YARIŞIN ALTINDA KALMAYI GÖZE ALMAZ'

Marshall, 2030’larda Ay’da bir Çin üssü bir de ABD liderliğinde bir üs olmasını bekliyor:

“Bundan emin sayılırım çünkü büyük güçler bu yarışın dışında kalmayı göze alamaz."

“Çinliler ilk tuğlayı 2028’de koyarak bunu yapan ilk ülke olmayı hedefliyorlar. 2030’ların başında muhtemelen Çin’inki de ABD liderliğinde yapılan da tamamlanmış olacaktır."

“21. yüzyıl teknolojileri için gerekli olan Titanyum, lityum, silikon, demir ve başka minerallerin de Ay’da bulunduğunu tahmin ediliyor."

“Tam miktarları bilinmese de şirketler bunları ekonomik olarak işlenebilir görüyor."

“Fakat uzayın ticarileşmesi, işleri daha karışık hale getirebilir."

“Uzayın kullanımına ait Uzay Anlaşması 1967’de yazıldı."

“Hâlâ bir taslağa benziyor ve üzerinden 50 yıl geçtikten sonra çağ dışı kaldı."

“O zamanlar modern teknoloji yoktu ve uzay yarışı günümüzdeki gibi şirketler arasında değil devletler arasında yapılıyordu."

“Birleşmiş Milletler’de kabul edilecek yeni kurallar olmazsa, herkes uzayda istediğini yapabilir ve bu da tehlikeli durumlara yol açabilir.”