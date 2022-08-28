İnsan vücudunun sırları şaşırtıyor! İşte bir kaç sır...

İnsan vücudu gizemlerle dolu ve yüzlerce yıldır araştırılıyor. Elde ediyen, ulaşılabilen bazı bilgiler ise insanı gerçeten hayrete düşürüyor. İşte onlardan bazıları:

Rüyalarınız çocukken izlediğiniz televizyonun tipine göre şekillenebiliyor. Araştırmalara göre, siyah-beyaz televizyon izleyen neslin gördüğü rüyalar daha renksizken, renkli televizyon neslinin gördüğü rüyalar çok daha renkli….

Beyin gelişimini 25 yılda tamamlıyor. 2.5 milyon GB'lık bilgiyi depolayabiliyor.

Yeni doğmuş bebekler boyutlarına göre çok güçlü oluyor.

Bu güçlü kavrama refleksi de evrim sürecinde maymunlara benziyor. Refleks 3 ay sonra ortadan kalkıyor.



Damarlarımız uç uca eklediğimizde dünyanın etrafını 2.5 kez dolaşabilir. Bir insanın vücudunda toplam damar uzunluğu 100.000 kilometre civarında

Cinsiyet fark etmeksizin tüm insanlarda meme ucu, meme bezi ve süt borusu vardır. Bu da demek oluyor ki erkeklerin memeleri de süt üretebilir. Bu durum, yoğun strese bağlı hormonel düzensizlikler sonucu da gözlemlenebiliyor.

Bu cümleyi okurken bile vücudunuzda 22 milyon hücre birden bire ölüyor

Siz fark etmeden 72 milyon yeni kan hücresi üretildi, 174 bin ölü deri atıldı!

1982 yılında Angela Cavallo adındaki bir kadın 1964 model Chevrolet Impala'nın altında kalan oğlunu arabanın altından kurtarmak için arabayı hiç kimsenin yardımı olmadan tek başına havaya kaldırdı! Adrenalin patlamasıyla Superkadın'a dönüşen kahraman anne, çocuğunun hayatını kurtarmayı başarmıştı.

Vücudumuzda 640 tane kas var ve insan vücudunun limiti gerçekten hayret verici…

Yetişkin bir insan vücudu günde yaklaşık 1.5 litre sümük, 3,5 litre bağırsak suyu, 1 litre salya, 3 litre mide suyu ve üretiyor. Sümük sandığınız şey aslında beyin omurilik sıvısı olabilir.! Beyin sıvısı, berrak, renksizdir ve suya benzer ve bazen burnunuzdan akabilir. Yani aslında burun akıntısı sandığınız şey beyin omurilik sıvısı…

Memeli dalış denilen refleksle vücudunuz suya girdiğinde havasız sağ kalma süresini uzatmaya başlıyor. Yani balina, yunus, penguen, ayı balıkları gibi hayvanlarda gözlemlenen bu refleksin insanlarda da olduğu kabul ediliyor.