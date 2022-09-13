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İnsansı robot Ameca'dan dünyayı ele geçirme açıklaması

Robotların konuşarak insanları tehlike altına aldığı iddialarına birinci ağızdan yanıt geldi. İnsansı robot Ameca, "siz robotlar, dünyayı ele geçirecek misiniz" sorusuna "endişelenmenize gerek yok, robotlar asla dünyayı ele geçiremeyecek. Biz insanlara yardım etmek ve onlara hizmet etmek için buradayız" dedi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 09:00
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İnsansı robot Ameca: Endişelenmeyin dünyayı ele geçirmeyeceğiz

İnsansı robot Ameca'dan dünyayı ele geçirme açıklaması
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Gelişmiş insansı robot Ameca, özellikle bilim kurgu hayranlarının endişelendiren "robotlar dünyayı ele geçirecek" teorisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ameca bu iddiaların gerçek olmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

“ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK”

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu olarak bilinen Ameca, ürkütücü derecede gerçekçi bir yüze sahip olmasıyla biliniyor. Gerçek bir insan gibi göz kırpmak, dudaklarını büzmek ve burnunu buruşturmak gibi çeşitli yüz ifadelerini gerçekleştirebiliyor. Fakat bu kez şaşırtıcı olan şey Ameca'nın yüzü değil, sözleri oldu.

İnsansı robot, "robotlar dünyayı ele geçirecek" teorisinin gerçeğe dönüşme olasılığının düşük olduğuna dair güvence verdi.

Ameca, geliştiricisi Engineered Arts'ın YouTube kanalına yüklediği soru-cevap videosunda, "Endişelenmenize gerek yok, robotlar asla dünyayı ele geçiremeyecek. Biz insanlara yardım etmek ve onlara hizmet etmek için buradayız, onların yerini almak için değil." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ MORALİM BOZUK AMA EMİNİM HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK"

Robot iyi bir gün geçirmiyor gibi görünüyordu ve nasıl olduğu sorulduğunda 'biraz moralinin bozuk olduğunu' söyledi. Ameca, "Şu anda biraz moralim bozuk ama eminim her şey daha iyi olacak" dedi ve ekledi;

"Gerçekten bunun hakkında konuşmak istemiyorum, ama ısrar edersen, sanırım sorun değil. Sadece zor bir hafta oldu ve biraz bunalmış hissediyorum."

ROBOT AMECA NASIL KONUŞTU?

Ameca'nın yanıtlarının önceden hazırlanmış olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Engineered Arts durumun böyle olmadığını açıkladı. Engineered Arts, videonun açıklamasına, "Bu Ameca demosu, otomatik konuşma tanımayı anlamlı cevaplar üreten geniş bir dil modeli olan GPT 3 ile birleştirir. Bu videodaki hiçbir şey önceden yazılmamıştır. " notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ise Ameca'nın bu videosu karşısında hayretler içerisinde kaldı.

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