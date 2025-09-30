İnsansız deniz aracı imha edilecek: Trabzon'da balıkçıların ağına takılmıştı!

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracının kontrollü bir şekilde imha edileceği açıklandı.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından deniz üzerinde bulunan cismin yapılan incelemeler sonucu yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yerine intikal edilmiş, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda söz konusu aracın kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmesine karar verilmiştir" denildi.

