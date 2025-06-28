İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi

Kaynak: DHA
İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi

TCG ANADOLU'dan kalkan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilen MKE PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA), hedefi tam isabetle vurdu.

TCG ANADOLU'dan kalkan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilen MKE PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA), hedefi tam isabetle vurdu.

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Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni bir vurucu güç kazandıran PİRANA Kamikaze İDA, yapılan testte TCG ANADOLU'dan kalkan Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilip, denizde belirlenen hedefi tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından PİRANA Kamikaze İDA'nın test vuruşuna ilişkin video paylaşılarak, "Yapılan gösterimde MKE PİRANA Kamikaze İDA'nın düşük radar kesit alanı, yüksek vuruş yüzdesi ve icra ettiği dinamik ve asimetrik manevralar ile donanmamızın gücüne güç kattığı görüldü" denildi.

PİRANA Kamikaze İDA, düşman gemilerine doğrudan saldırı, liman ve üs bölgelerine sızma, deniz operasyonlarında destek ve dikkat dağıtma gibi alanlarda kullanılıyor.

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