İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda ALKÜ Zeronetech finale kaldı

Farklı üniversitelerden öğrencilerin yer aldığı Zeronetech Takımı'nda ALKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Mustafa Görgülü, Buse Demirci, İlayda Aydın, Muhammet Emin Tuna ve Ömer Faruk Ertuğrul; ALKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Yahya Murat Turgut ve Kaya Furkan İpekçi; ALKÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden Murat Uysal; Akdeniz Üniversitesi'nden Ozan Eğe; Alanya Üniversitesi'nden Aliihsan Kerem Kahya ve Samsun Üniversitesi'nden Seher Emir yer alıyor. Danışmanlığını ALKÜ Mühendislik Fakültesi Öğr. Gör. Nuri Hakan Ekmekçi'nin yürüttüğü takım, disiplinler arası iş birliğiyle geliştirdikleri insansız deniz aracı "Kılıç&Arslan" ile su üstü görevlerinde otonom hareket kabiliyeti, görev tamamlama performansı ve çevresel durumlara uyum gibi alanlarda dikkat çekiyor. Zeronetech Takımı, teknik yeterlilik, kritik tasarım raporu ve video mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayarak, Türkiye'nin en prestijli teknoloji yarışmalarından biri olan TEKNOFEST'te final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

"ALKÜ, BÜYÜYOR, GELİŞİYOR VE ÜRETİYOR"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, TEKNOFEST 2025'te finale kalan Zeronetech Takımı'nı makamında ağırlayarak tebrik etti. Takımın gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Türkdoğan, "ALKÜ olarak bilime, teknolojiye ve üretime değer veren gençlerimizin her zaman yanındayız. Bu başarı, üniversitemizin gelişen vizyonunun ve artan potansiyelinin bir göstergesidir. Gençlerimizin ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek çalışmalara imza atması bizler için büyük bir gurur kaynağı. ALKÜ büyüyor, gelişiyor ve üretiyor" ifadelerini kullandı.