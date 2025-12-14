Iğdır'da termal kameralar ve insansız hava araçları ile yürütülen takipler sonucunda yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilerin bölgeye getirilmesini organize eden 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen takip sonucunda Erhacı Köyü civarındaki düzensiz göçmenleri tespit etti.

Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Ayrıca bu kişilerin bölgeye getirilmesi ve batı illerine sevk edilmesini organize ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.