Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatta çıkan kavga sırasında darbedilen Serkan Ö. (22), beyin kanaması geçirdi. Şüpheli Emirhan B. (25), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; inşaatta çalışan Serkan Ö. ile asansörcü Emirhan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirini darbetti. Serkan Ö., aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdi. Serkan Ö., özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Emirhan B.’yi de doktor raporunun ardından gözaltına alıp, emniyete götürdü.