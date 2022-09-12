﻿Oscar ödüllü Ters Yüz filminin ikincisi geliyor

2015'te piyasaya sürülen orijinal "Ters Yüz" (Inside Out), insanların günlük yaşamlarında düşüncelerine ve eylemlerine rehberlik eden beş temel duyguya (neşe, üzüntü, korku, öfke ve iğrenme) sahip olduğu bir dünyayı konu alıyordu. Seyirciler tarafından tam not olan filmin ikincisinin çekileceği açıklandı.

Film, ailesinin Minnesota'dan San Francisco'ya taşınmasına uyum sağlamaya çalışan bir ortaokul öğrencisi olan Riley'nin duygularını anlatıyordu. "Ters Yüz 2" filminde ise yeni duygulara yer verilecek ve Riley'i bir genç olarak izleyeceğimiz aktarıldı.

Kritik bir başarı olan "Inside Out", 2016 Oscar'larında en iyi animasyon filmi ödülünü kazandı ve orijinal senaryo dalında aday gösterildi. Film aynı zamanda finansal açıdan da başarılı oldu ve küresel gişede 800 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. "Inside Out 2", Pixar'ın daha önce duyurulan ve 16 Haziran 2023'te vizyona girecek olan "Elemental" filmini takip edecek.