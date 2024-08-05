Instagram açılıyor saati belli oldu. Ankara’dan son bilgi geldi

Gazeteci Bülent Aydemir, sosyal medya hesabından flaş bir kulis bilgisi paylaştı.

Instagram yetkileri ile görüşen BTK ile ilgili edindiği bilgileri aktaran Aydemir, görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

Aydemir açıklamasında, “Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise instagramın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak” ifadelerini kullandı.

BTK İLE INSTAGRAM GÖRÜŞTÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin, platform temsilcileri ile bugün öğleden sonra çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden paylaşımda bulunan Uraloğlu, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" demişti.

META'DAN AÇIKLAMA

Meta “Türkiye’de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi gündelik iletişim kurdukları yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirmişti. BTK, Instagram’ı katalog suçu gereği erişime kapattığını belirtmişti.