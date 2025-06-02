Instagram dört gözle beklenen yeniliği sonunda getirdi!

Instagram hem içerik üreticilerinin hem de diğer kullanıcılarının pozitif karşılayacağı beklenen bir yeniligi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Platformun uzun süredir eleştirilen fotoğraf kırpma bölümünün oranlarında değişikliğe gideceği açıklandı.



Yapılacak yeni değişikliklerle birlikte Instagram artık3:4 en boy oranını destekleyecek. Bununla birlikte bu formatta çekilen fotoğraflar platformda paylaşılırken kırpılmamış olacak.



Şirket tarafından yapılan açıklamadan yeni getirilen fotoğraf formatının neredeyse tüm akıllı telefon kameralarında varsayılan çekim oranı olduğu belirtildi bu değişiklikle birlikte kullanıcılar fotoğraflarını sosyal medya için özel olarak yeniden düzeltmek ya da kırmak zorunda kalmayacak.

Yapılan değişikliklerle birlikte uygulamadaki format değişikliğinin güncellenmiş olması 3:4 oranındaki fotoğrafların Instagram tarafından kırpılmadan yüklenenebileceği ve görüntüde herhangi bir bozulma olmayacağı anlamına geliyor.

