Instagram Edits piyasaya fırtına gibi girdi

Meta tarafından geliştirilen yeni video düzenleme uygulaması Instagram Edits, piyasaya çıktığı ilk hafta içinde 7.1 milyon indirme rakamına ulaşarak beklentilerin çok ötesinde bir çıkış yaptı. Edits, Instagram hikâyeleri, Reels ve diğer sosyal medya gönderileri için kullanıcılarına hızlı ve etkili içerik oluşturma fırsatı sunuyor.

iOS platformunda sadece ilk iki gün içerisinde yaklaşık 702.900 kez indirilen uygulama, bu sonuçla ByteDance'in CapCut uygulamasının aynı dönemdeki performansını tam 37 kat aşmayı başardı. Appfigures'ın sunduğu verilere göre, CapCut iOS platformunda ilk iki gününde yalnızca 18.900 kez indirilmişti.

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İLK ÜÇ GÜN SONUÇLARI REKABETİ GÖLGEDE BIRAKTI

Instagram Edits’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başarısı da göz kamaştırıcıydı. Sadece ilk üç gün içinde Edits, ABD’de 381.000 kez indirildi. Buna karşılık CapCut, ABD lansmanında yalnızca 3.400 kez indirilebilmişti.

Bu rakamlar doğrudan bir karşılaştırma yapıldığında Edits’in ABD çıkışının CapCut’a oranla 112 kat daha büyük bir etki yarattığını gösteriyor. Meta’nın sosyal ağlar üzerindeki güçlü etkisi ve geniş kullanıcı tabanı, Edits'in kısa sürede popülerlik kazanmasında önemli bir rol oynadı.

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UYGULAMA MAĞAZALARINDA HIZLA ZİRVEYE TIRMANDI

Edits, ABD iPhone App Store listelerinde lansmanının ilk günü olan 22 Nisan’da hem Genel Uygulamalar hem de Oyun Dışı Uygulamalar kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. İkinci gün bu kategorilerde ikinci sıraya düşse de etkileyici konumunu korumayı başardı ve cuma günü üçüncü sıraya geriledi.

App Store’un indirme sayısı ve yeni kurulum hızına göre yaptığı sıralamada Edits, lansmanın ardından CapCut’tan daha yüksek bir konumda yer aldı. Üç gün sonunda CapCut, ABD App Store genel sıralamasında 14. sıradayken, Edits ise zirveye çok daha yakın bir pozisyondaydı.

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KÜRESEL KULLANICI TABANINA YETİŞMEK KOLAY OLMAYACAK

Her ne kadar Edits büyük bir açılış yapmış olsa da, CapCut’ın yıllardır biriktirdiği küresel kullanıcı tabanına ulaşması için önünde uzun bir yol bulunuyor. Nisan 2020'de piyasaya sürülen CapCut, Çin hariç tüm dünyada iOS ve Android platformlarında toplam 1.22 milyar kez indirildi.

Bu rakamlar Edits için ciddi bir rekabet anlamına geliyor. Ancak Meta’nın sosyal medya ekosistemiyle sağladığı güçlü entegrasyon ve kullanıcı çekme potansiyeli, Edits’in uzun vadede büyük başarılar yakalamasına yardımcı olabilir.

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KOLAYLIĞA ÖVGÜ, EKSİKLİĞE YERGİ

İlk kullanıcı yorumlarına göre Instagram Edits, pratik kullanımı, entegre analiz özellikleri, reklamsız yapısı, 4K video desteği ve filigransız dışa aktarım opsiyonu ile beğeni topladı. Özellikle profesyonel içerik üreticileri, uygulamanın hız ve kalite performansını olumlu karşıladı.

Öte yandan, bazı kullanıcılar Edits’in hâlâ CapCut’ın sunduğu şablonlar ve çok çeşitli geçiş efektleri gibi özellikleri eksik sunduğunu belirtti. Sosyal medya pazarlama danışmanı Lia Haberman’ın aktardığına göre, içerik üreticiler bu eksikliklerin giderilmesi durumunda Edits’in pazar payını daha da artırabileceğini düşünüyor.

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ÜCRETSİZ KALACAK MI?

Şu anda tamamen ücretsiz olan Instagram Edits, ilerleyen dönemde Meta tarafından ücretli abonelik modeli veya reklam destekli özellikler eklenerek gelir modeli oluşturulabilir. Şu anda reklamsız yapısı ile kullanıcıları cezbeden uygulama, monetizasyon adımı atarsa CapCut ile arasındaki rekabet dengesi yeniden şekillenebilir.

Meta’nın, Edits uygulamasını sürekli güncellemeler ve yeni özelliklerle destekleyerek kullanıcı bağlılığını artırması bekleniyor. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda, şablonlar, efektler ve daha zengin düzenleme seçenekleri eklenmesi, uygulamanın gelecekteki büyümesini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.