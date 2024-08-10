Instagram ne zaman açılacak? Bakan duyurdu

Sosyal medya platformu Instagram BTK’nın aldığı karar ile bir haftadır kapalı durumda. Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı merak konusu olurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uralıoğlu’ndan yeni açıklama geldi. Instagram yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Instagram'a erişim engeli getirdi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığı, Instagram'a erişimi engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.

Geçen hafta alınan karar büyük tepki çekerken TikTok’un da kapatılması gündeme geldi.