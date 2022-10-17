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Instagram güvenlik önlemlerini artırıyor. Kullanıcıları sevindirecek gelişme

Milyonlarca kişinin kulanmış olduğu sosyal medya uygulamasında kullanıcılar güvenlik açıklarından korkuyordu. Uygulama yaptığı yeni güncellemeyle WhatsApp'taki gibi "uçtan uca şifreleme" yöntemini denediğini duyurdu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 08:25
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Instagram 'uçtan uca şifreleme' özelliğini deniyor

Instagram güvenlik önlemlerini artırıyor. Kullanıcıları sevindirecek gelişme
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Instagram'a gelecek güncellemeleri önceden duyuran @hammodoh1 adlı Twitter kullanıcısı, yaptığı son paylaşımda Instagram’ın Uçtan Uca Şifreleme özelliğini test ettiğini açıkladı. Ancak özelliğin ne zaman geleceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Paylaşılan görselde Instagram’ın Sohbet Ayarları kısmında Uçtan Uca Şifreleme’nin yer aldığı gösterilmiştir. Uçtan Uca Şifreleme, iki tarafın karşılıklı olarak kullandığı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Uçtan uca şifreleme yöntemiyle hesapların mesajları yer aldıkları platform dahil kimse tarafından okunamayıp dinlenemiyor.

(Ok işaretinin gösterildiği yerde gözükmektedir.)

Uygulama geçtiğimiz günlerde mesaj kutusunun arayüzünü de değiştirmişti. "Yayın Sohbetleri" adı verilen bir bölüm getirilmişti. Bu bölüm, kişilerin görüntüleri olmadan sadece sesleriyle canlı yayın yapmasını sağlayacak. Yayın Sohbetleri, Twitter’da yer alan Space özelliği ile benzerlik göstermektedir.

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