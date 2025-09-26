Instagram ve Facebook’ta yeni dönem sinyali!

Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji dünyasının devleri kullanıcı deneyimini arttırmak için yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor bu kapsamda Facebook ve Instagram‘ın sahibi Meta'dan dikkat çeken bir adım geldi. İngiltere’de hayata geçecek olan reklamsız abonelik sistemi ile kullanıcılar bu platformlarda reklam görmemek için aylık ücret ödeyecek.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Instagram ve Facebook’u bünyesinde barındıran meta İngiltere’de reklamsız abonelik sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kullanıma sunulacak olan yeni sistemle birlikte kullanıcılar platformu reklamsız kullanmak isterlerse bunun için ücret ödemeleri gerekecek.


Meta tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki haftalarda İngiliz kullanıcıları, devreye girecek yeni sistem hakkında bilgilendirilecek.

ÜCRETLER NETLEŞTİ


Reklamsız aboneliğinde detayları arasında web üzerinden yapılan abonelikler için aylık olarak 2,99 sterlin, iOS ve Android uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek olan abonelikler içinse 3,99 sterlin abonelik ücreti istenecek.

Söz konusu sistem Avrupa Birliğinde benzer uygulamalarda kullanılıyor ancak AB’de başlangıç fiyatı olarak 5,99 Euro alınırken İngiltere’de fiyatın daha düşük olması dikkat çekiyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nde sunulan daha az kişiselleştirilmiş reklam görme seçeneği İngiltere’deki kullanıcılara sunulmayacak.

