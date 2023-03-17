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Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek

Sosyal medya platformu Instagram artık DM üzerinden paylaşılan gönderileri tek bir alanda listeleyecek.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 08:20
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Instagram’a devrim gibi özellik. Gönderiler tek bir yerde listelenecek

Instagram’a devrim gibi özellik. Tek bir yerde listeleyecek
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Instagram’a yeni özellik geldi. Normalde DM üzerinden gönerilen gönderileri görmek için mesaj kutusuna gitmek gerekiyor.

Ancak, Instagram beta sürecinde olan yeni bir özellik, son paylaştığınız gönderileri artık tek bir yerde görebilmenizi sağlayacak.

DM ana sayfasının arama kısmına getirilen bu özellik ile önemli bir kolaylık getirilmiş oluyor.

Arama kısmına dokunduğunuz zaman hemen alt kısımda karo şeklinde son paylaşımlarınız çıkıyor. Burada belirli bir sırayı görebileceğiniz gibi tümünü görebileceğiniz listeye de ulaşabiliyorsunuz.

Karoların sol alt kısmındaki avatarlar da son olarak kiminle paylaşıldığını gösteriyor. Meta özellik üzerinde çalıştıklarını doğruladı ancak bu listede gönderiler mi yoksa Reels videoları mı olacak henüz bilinmiyor.

 

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