Instagram'a erişim engeli getirilen ülkeler: Kuzey Kore, İran, Rusya, Türkiye, Çin

BTK’dan sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli geldi. Her gün milyonlarca fotoğraf ve videonun paylaşıldığı platforma gelen erişim engelinin ‘Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle’ alındığı belirtiliyor. Erişim engelinin ne kadar süreceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Instagram’a gelen son erişim engeli sonrası dünyada en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformlarından birinin başka hangi ülkelerde yasak olduğu merak konusu oldu.

Instagram şu anda Türkiye dışında 4 ülkede daha yasaklı durumda. Bu ülkeler Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore oldu.

Ancak söz konusu 4 ülkede yasaklı olan sadece Instagram değil. İnterneti tamamen sansürleyen Kuzey Kore’de tüm sosyal medya platformlarına erişim yasak. Erişim yasağı sadece Instagram ve Twitter gibi batılı platformları kapsamıyor. Kuzey Kore’de TikTok gibi Çin merkezli platformlar da yasaklı durumda.

Çin’de ise Instagram, Facebook ve Twitter gibi batı kaynaklı tüm sosyal medya platformları yasaklı durumda. Çin, benzer platformların yerel kaynaklı benzerlerinin olduğunu savunarak ’Siber güvenlik’ gerekçesiyle yasağı devam ettiriyor.

İran’da ise hem Çin hem de batı kaynaklı çok sayıda platform yasaklı durumda. Erişimi engellenen platformlar arasında Instagram dışında Facebook, Twitter, YouTube, Discord, Weibo, TitTok ve Twitch bulunuyor. Öte yandan İran’da 5 milyondan fazla internet sitesine erişim sağlanamıyor. İran yasakları siber güvenliği sağlamak ve internetin zararlarını engellemek gerekçesiyle uyguluyor.

Rusya’da ise Instagram’ın dışında engellenen sosyal medya platformları arasında Twitter, Facebook ve Linkedln bulunuyor. Rusya, yasakları Rus medya kuruluşlarına yapılan ayrımcılık gerekçesiyle uyguluyor. Öte yandan Rusya’da birçok internet sitesi de yasaklı durumda. Yasaklı sitelerin büyük bir çoğunluğu batı kaynaklı haber sitelerinden oluşuyor.