Instagram’a erişim engeli sonrası hükümetten ilk açıklama,

BTK, bugün sabah saatlerinde sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli getirdi. Erişim engeli kararı, BTK’nın internet sitesinde yapılan sorgulama ile ortaya çıktı. Erişim engeli kararının “Katalog suçlara uyulmadığı” gerekçesiyle alındığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde ortaya çıkan gelişme gündeme bomba gibi düştü. Kararın hangi paylaşımlar nedeniyle alındığı resmi olarak açıklanmazken söz konusu karar sosyal medyada büyük tepki çekti. Öte yandan erişim engeli kararının ne kadar süre uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Instagram’a erişim engeli getirilmesi sonrası hükümetten ilk açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformlarının batı ülkelerinde katalog suçlar konusunda hızlı tedbir aldıklarını belirterek, “Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar. Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik. Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar. "Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."