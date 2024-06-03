Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak

Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak
Düzenleme: Kaynak: Shifdelete.net

Instagram milyonları rahatsız edecek özelliğini test etmeye başladı. Devreye girecek olan yeni özelliğin ardından Instagram’da dolanırken araya atlanamayan, geçilemeyen reklamlar girecek.

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Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak 1

Instagram, Facebook, WhatsApp gibi dünyanın en popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını içerisinde barındıran Meta şirketi, herkesi kızdıracak yeni özelliğini test etmeye başladı.

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Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak 2

Şöyle ki artık Instagram’da keyif yaparken karşımıza aniden çıkan ve geçilmesi 3-5 saniye boyunca mümkün olmayacak olan reklam molası (Ad Breaks) özelliği test edilmeye başlandı. Peki saç baş yolduracak olan bu özelliğin detayları neler?

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Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak 3

Meta, kurulduğundan bu yana uygulamalarını ücretsiz bir şekilde sunan bir şirket. Gelir kapısı olarak da reklamlar gösteriliyor. Atılacak olan yeni adım ile beraber, milyonlarca Instagram kullanıcısı normal bir şekilde akışta gezerken Reklam Molası ile gezinme keyfi artık yarıda kalacak.

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Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak 4

Son yıllarda gizlilik kuralları ve TikTok gibi sosyal mecraların yükselişi ile para kazanmakta zorlanıyor. Bu sebepten dolayı her ne kadar kullanıcılarını sinir edeceğini farkında olsa bile farklı yollar deniyor.

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Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak 5

Uygulama içi satın alımlar ve abonelikler derken artık atlanamayan reklamlar önümüze çıktı.

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Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak 6

Reddit platformundaki yoğun şikayetlere rağmen Meta’dan konu hakkında herhangi bir resmi açıklama da gelmedi. Bu özellik şu anda sadece küçük bir kullanıcı gurubunda test ediliyor. Bu sayede kullanıcıların tepkileri ölçülecek ve reklam gelirlerinin artıp artmadığı kontrol edilecek.

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Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak 7
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