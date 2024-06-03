Instagram'a geçilmeyen reklam geliyor. Saç baş yoldurtacak

Reddit platformundaki yoğun şikayetlere rağmen Meta’dan konu hakkında herhangi bir resmi açıklama da gelmedi. Bu özellik şu anda sadece küçük bir kullanıcı gurubunda test ediliyor. Bu sayede kullanıcıların tepkileri ölçülecek ve reklam gelirlerinin artıp artmadığı kontrol edilecek.