Instagram'da bu fotoğraflara kısıtlama geliyor

Instagram, kullanıcıların özel mesaj yoluyla çıplak fotoğrafa maruz kalmalarını önlemek adına “müstehcen fotoğraf filtresi” özelliği için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Meta, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağını belirtti.

ShiftDelete sitesinin haberine göre, kullanıcıların belirli kelimeleri içeren mesaj isteklerini otomatik olarak filtrelemesine olanak tanıyan “Gizlenen Sözcükler” özelliğine benzeyeceğini açıkladı.

Meta’nın yazılım geliştirici olduğu bilinen ve uygulamalara gelecek özelliği önceden duyuran Alessandro Paluzzi, Twitter üzerinden yeni özellik ile ilgili ekran görüntüsü paylaştı.

Meta sözcüsü Liz Fernandez, “Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki haftalarda yeni özelliği duyuracaklarını açıklayan Meta, geliştirilen teknolojinin üçüncü taraf kişi ve kurumlar tarafından görüntülenemeyeceğini belirtti.

KADINLAR ÇEVRİMİÇİ CİNSEL TACİZE UĞRAMIŞTI

Bununla birlikte geçen yıl Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşının altındaki kadınların yüzde 33’ünün çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit etti.

Durham Hukuk Fakültesi’nden görüntü temelli cinsel istismar uzmanı Profesör Clare McGlynn HuffPost’a “Bazıları öne çıkıp müstehcen fotoğrafların zararsız olduğunu söyleyecek. Yüz yüze olmadığı gerçeğini herkes tartışıyor ama cinsel suçları bu şekilde kategorize edemezsiniz. Cinsel suçların psikolojik zararları çok önemlidir ve farklı suç biçimleri farklı insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olabilir” açıklamalarında bulundu.