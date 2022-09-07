Instagram'daki bu mesajlara sakın tıklamayın: Dolandırıcılar yöntem değiştirdi

Son dönemlerde dolandırıcılar daha çok sosyal mecralara yönelmeye başladı. Bu anlamda da insanların en kolay dolandırıldığı alanın Instagram uygulaması olduğu tespitinde bulunan dolandırıcılar yeni yöntemler keşfetmeye başladı.

Bahsi edilen dolandırıcılık yönteminde sosyal medya kullanıcılarının Direk Mesajlarına düşen bildirimlerde 'sahte ekran görüntüleri' yer aldı. Bu ekran görüntülerinde "Kocamla konuşmalarını yakaladım. Evli bir adamla konuşmak nasıl bir ahlaktır" gibi ifadeler yer aldığı görüldü.

Uzmanlar bu linklere ve mesajlara tıklanılmaması konusunda kullanıcıları uyardı.

TeknolojiOku'da yer alan habere göre ayrıca, Mart 2022'de Şikayetvar.com'da yapılan duyuruda kendi sitelerini taklit eden dolandırıcılara karşı uyarılar yazıldığı ifade edildi. Durum şöyle açıklandı:

Sosyal medya platformları üzerinden kullanıcılarımızdan gelen uyarılara göre dolandırıcıların hedefi bu sefer ne yazık ki, 2001’den bu yana müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetleri alanında en köklü platformlardan biri olan Şikayetvar’ı kullanarak kötü niyetlerine alet etmek olmuş.