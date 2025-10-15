Yeniçağ Gazetesi
15 Ekim 2025 Çarşamba
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji!

Meta, Instagram’da genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak için PG-13 film derecelendirme sistemine eşdeğer içerik kısıtlaması getiriyor. Yıl sonuna kadar yürürlüğe girecek yeni düzenleme, yapay zekâ sohbetlerini de denetim altına alacak.

Bedirhan Altundağ Bedirhan Altundağ
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 1

Meta, bünyesindeki popüler sosyal medya platformu Instagram’da genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor.

1 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 2

Geçen yıl hesap gizlilik ayarlarını güncelleyen platform, bu kez içerik sınırlamasıyla güvenlik duvarını bir adım daha ileri taşıyor.

2 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 3

Şirket, yıl sonuna kadar film endüstrisinde kullanılan PG-13 derecelendirme sistemini temel alan yeni politikasını uygulamaya koyacak ve 18 yaş altı kullanıcıların görebileceği içerikleri kısıtlayacak.

3 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 4

Yeni düzenleme sadece genel paylaşımları kapsamayacak. Instagram, yapay zekâ tabanlı sohbet botlarının da çocuklarla uygunsuz içerikte iletişim kurmasını engellemek üzere denetim mekanizması oluşturacak.

4 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 5

ABD’li yasa koyucuların incelemesi altında olan bu botlar, bundan sonra yaşa uygun olmayan hiçbir yanıt veremeyecek.

5 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 6

Instagram Ürün Yönetimi Başkanı Max Eulenstein, PG-13 standardının ebeveynler için tanıdık bir referans noktası olduğunu belirterek, yeni modeli ailelerin beklentilerinin şekillendirdiğini ifade etti:

6 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 7

“Genç kullanıcı deneyiminde pusulamız aileler oldu. Onların beklentileri bizi bu modele yönlendirdi.” Eulenstein, PG-13 filmlerin sınırlı küfür, hafif şiddet ve kısmi çıplaklık içerebileceğini hatırlatırken, Meta, genç kullanıcılara çıplaklık içeren hiçbir içeriğin kesinlikle önerilmeyeceğini vurguladı.

7 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 8

Yeni dönemle birlikte Instagram, gençlerin yetişkin içeriklere erişimini zorlaştıracak ve bazı hesaplarla etkileşimi tamamen kısıtlayacak.

8 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 9

Ebeveynlerin devreye alabileceği “Sınırlı İçerik” adlı yeni özellik ise PG-13 standardından bile daha sıkı denetim sağlayacak.

9 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 10

Platform, içeriği derecelendirmek için binlerce ebeveynin görüşünü aldı ve denetimi yapay zekâ destekli sistemlerle güçlendirerek sürdürecek.

10 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 11

Facebook, WhatsApp ve Messenger’ın da sahibi olan Meta, özellikle ABD’de gençleri bağımlı hâle getirdiği iddialarıyla açılan davalar gibi çocuk güvenliği konusundaki eleştirilerle uzun süredir mücadele ediyordu.

11 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 12

Şirket, bu yeni adımla çocuklara yönelik en kapsamlı güvenlik reformlarından birini hayata geçirmiş oldu.

12 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 13
13 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 14
14 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 15
15 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 16
16 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 17
17 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 18
18 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 19
19 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 20
20 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 21
21 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 22
22 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 23
23 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 24
24 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 25
25 26
Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji! - Resim: 26
26 26
