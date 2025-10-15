Instagram’da yeni dönem: Anne babalara müjde gibi teknoloji!

“Genç kullanıcı deneyiminde pusulamız aileler oldu. Onların beklentileri bizi bu modele yönlendirdi.” Eulenstein, PG-13 filmlerin sınırlı küfür, hafif şiddet ve kısmi çıplaklık içerebileceğini hatırlatırken, Meta, genç kullanıcılara çıplaklık içeren hiçbir içeriğin kesinlikle önerilmeyeceğini vurguladı.