Instagram'dan Alman siyasetine darbe

Sosyal medya platformu Instagram, son dönemde özellikle siyasi kuruluşların hesaplarını sebepsiz yere kapatarak tepkileri üzerine çekiyor. Almanya'daki Yeşiller Partisi Gençlik Kolları, Sol Parti ve Hümanist Parti'nin resmi hesapları, herhangi bir somut gerekçe gösterilmeksizin erişime kapatıldı. Bu durum, dijitalleşen dünyada siyasi iletişim ve demokratik katılımın geleceği hakkında endişeleri artırıyor.

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YASAKLARIN GÖLGESİNDE SİYASİ İLETİŞİM

Yeşiller Partisi Gençlik Kolları'ndan Oketade Olayiwola-Olosun, Instagram'ın özellikle genç seçmen kitlesi için merkezi bir rol oynadığını belirtiyor. Platformun keyfi uygulamaları, siyasi partilerin hedef kitlelerine ulaşmasını engelliyor ve bu durumun siyasi söylem üzerinde ciddi etkileri olabileceği düşünülüyor. Sadece siyasi partiler değil, Greenpeace gibi sivil toplum kuruluşları ve bireysel kullanıcılar da benzer sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor.

Özgürlük Hakları Derneği (GFF) Kullanıcı Hakları Merkezi Başkanı Jürgen Bering, "Siyasi aktörlerin sesi, neden açıkça belirtilmeden ve hızla düzeltilmeden kısılırsa, bu durum siyasi görüş oluşumunu etkiler" diyerek endişelerini dile getiriyor. Bering'in açıklamalarına göre, Yeşiller Partisi Gençlik Kolları Bonn şubesinin hesabının kapatılma gerekçesi olarak "bir şirket gibi davranmak veya izinsiz olarak şirket adına konuşmak" gösterilmesi, durumun absürtlüğünü ortaya koyuyor. Olayiwola-Olosun, bu açıklamanın kendi kuruluşlarıyla ne ilgisi olduğunu anlayamadığını ifade ediyor.

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ENGELLEMELER VE HUKUKİ BELİRSİZLİK

Meta, bazı hesap kapatmalarının sahte hesap veya taklitçilik şüphelerinden kaynaklandığını, ancak hatanın fark edildiğinde düzeltildiğini belirtiyor. Ancak birçok hesap, herhangi bir düzeltme olmaksızın kalıcı olarak devre dışı bırakılmış durumda. Örneğin, Yeşiller Partisi Gençlik Kolları Bonn şubesinin ardından, bölgesel hesapları da aynı gerekçelerle kapatıldı ve itiraz süreçleri sonuçsuz kaldı.

Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, platformların hesap kapatma nedenlerini kullanıcılara detaylı olarak açıklaması gerekiyor. Ancak GFF'den Jürgen Bering, bu açıklamaların genellikle yetersiz olduğunu ve kullanıcıların neden yasaklandıklarını tam olarak anlayamadıklarını vurguluyor. Bu durum, kullanıcıların hak arama süreçlerini zorlaştırıyor ve şikayetlerin başarı şansını düşürüyor.

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DEMOKRATİK KATILIM TEHDİT ALTINDA

Hümanist Parti Genel Sekreteri Sascha Klughardt, partisinin Instagram hesabının 4 Haziran 2025 gecesi kapatıldığını ve bunun partisinin en geniş kitleye ulaşan kanalı olduğunu belirtiyor. Klughardt, Meta'nın sadece otomatik yanıtlar verdiğini ve hiçbir kural ihlali yapmadıklarını söylüyor. Partisinin bu durumu yargıya taşıdığını ekleyen Klughardt, küçük bir parti olarak dijital görünürlüğe özellikle bağımlı olduklarını ve bu tür engellemelerin demokratik katılıma büyük bir müdahale olduğunu ifade ediyor. Klughardt, ayrıca, bazı özel hesapların da partinin içerikleriyle etkileşimleri nedeniyle kapatıldığını ve bunun da endişe verici olduğunu dile getiriyor.

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META'NIN POLİTİKASI VE GELECEK ENDİŞELERİ

Olayiwola-Olosun, bu engellemelerin Meta'nın siyasi aktörlerin platformlardaki erişimini kısıtlama duyurusuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Ona göre bu durum, dijital ifade özgürlüğüne yönelik potansiyel olarak siyasi motivasyonlu bir kısıtlama anlamına geliyor.

Hesapları kapatılan kuruluşlar, Meta'ya ulaşmakta ve sorunlarını çözmekte büyük zorluklar yaşıyor. İdari süreçlerin karmaşıklığı ve yetkili mercilerin belirsizliği, mağdurların haklarını aramasını adeta bir "idari eğitim" gerektiren bir sürece dönüştürüyor. Olayiwola-Olosun, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Yeşil Avrupa Parlamentosu Üyesi Alexandra Geese gibi siyasi figürlerin müdahalesiyle bazı hesaplar yeniden açılmış olsa da, birçok hesap hala engelli durumda. Bu durum, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını Meta gibi dev platformlara olan bağımlılıklarını azaltmaya yöneltiyor. Bu bağlamda, Mastodon gibi açık platformlar, alternatif iletişim kanalları olarak öne çıkıyor.